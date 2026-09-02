Dolar 48,2130 -0,12%
Euro 55,9509 +0,02%
Bist 13.899,92 -2,31%
Altın Gram 6.772,00 -0,63%
EUR/USD 1,1581 -0,10%
Brent Petrol 94,26 -0,41%
--°

Yangın Foça Mahallesi'nde yıllar sürecek izler bıraktı

Hafta sonu Karagedik'te başlayıp Foça Mahallesi'ne sıçrayan orman yangını; yüzlerce dönüm zeytinlik, çamlık ve bazı evleri küle çevirip bölgeyi sarstı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Yangın Foça Mahallesi'nde yıllar sürecek izler bıraktı

Foça Mahallesi'nde yangının bıraktığı tablo:

Hafta sonu Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karagedik Mahallesi'nde başlayıp Foça Mahallesi'ne ilerleyen ve rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına sıçrayan orman yangını, mahallede geride yıllarca silinmeyecek izler bıraktı.

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yürütülen soğutma çalışmaları tamamlanmış olsa da bölgedeki tahribat görüntüleri felaketin boyutunu ortaya koydu.

yıkım ve çevresel kayıplar:

Yemyeşil örtünün yerini siyaha bıraktığı mahallelerde yüzlerce dönüm orman ve ekili arazi yanarken, bazı evler de küle döndü. Yangında zeytin ve çam ağaçları büyük zarar gördü; özellikle zeytinlikler ve tarım alanlarında maddi kayıplar yoğun.

Yangın sahasında görgüye dayalı görüntülerde çok sayıda alkol şişesi tespit edilirken, alevlerin yayılmasıyla ormanlık alanda ve tarım arazilerinde yaşayan çeşitli canlıların da telef olduğu bildirildi.

mahalle sakinleri ne durumda:

Fethiye ve ardından Seydikemer'de peş peşe çıkan orman yangınlarının sıcaklığı henüz geçmemişken, Foça Mahallesi sakinleri yanan evlerini ve bahçelerini temizleyip yeniden düzenlemeye çalışıyor. Bir yandan enkaz kaldırma ve soğutma işleri sürerken diğer yandan yetkililerden ve yardım kuruluşlarından destek bekleniyor.

Yangında önemli zarar görenlerden Naide Yaraş, evini ve ürünlerini kurtaramadığını, alevlerin bir anda her yeri sardığını ve zeytinliklerinin kül olduğunu söyleyerek yeniden ayağa kalkmak için yardım çağrısında bulundu.

Yetkililer ve ekipler tespit, temizleme ve rehabilitasyon çalışmaları için harekete geçmiş durumda; bölge halkı ise hem maddi hem de duygusal toparlanma sürecinin uzun süreceğini vurguluyor.

YEMYEŞİL ÖRTÜNÜN YERİNİ SİYAHA BIRAKTIĞI MAHALLELERDE, YÜZLERCE DÖNÜM YEŞİL ALAN VE BAZI EVLER...

YEMYEŞİL ÖRTÜNÜN YERİNİ SİYAHA BIRAKTIĞI MAHALLELERDE, YÜZLERCE DÖNÜM YEŞİL ALAN VE BAZI EVLER KÜLE DÖNDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yangını başında izledi, taksiyle uzaklaştı: Nasuh Dede Mahallesi'nde kadın gözal...
images

Zamanında müdahale sayesinde palet fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü
images

Mudurnu'da yangın ve muhabirin alevlerden çıkardığı kaplumbağa
images

Kağıthane'de rezidanstan düşen 26 yaşındaki kadın hayatını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eyüpsultan Odayeri mevkiinde hafriyat kamyonu devrildi, şoför yaralandı

Almanya kuzey Atlantik’te 500 km menzilli LORA balistik füze denemesi yaptı

Burhaniye'de briç rüzgârı: zafer kupasında körfezden 80 sporcu buluştu

Yangını başında izledi, taksiyle uzaklaştı: Nasuh Dede Mahallesi'nde kadın gözaltına alındı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı