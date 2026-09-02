Yangın Foça Mahallesi'nde yıllar sürecek izler bıraktı

Foça Mahallesi'nde yangının bıraktığı tablo:

Hafta sonu Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karagedik Mahallesi'nde başlayıp Foça Mahallesi'ne ilerleyen ve rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına sıçrayan orman yangını, mahallede geride yıllarca silinmeyecek izler bıraktı.

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yürütülen soğutma çalışmaları tamamlanmış olsa da bölgedeki tahribat görüntüleri felaketin boyutunu ortaya koydu.

yıkım ve çevresel kayıplar:

Yemyeşil örtünün yerini siyaha bıraktığı mahallelerde yüzlerce dönüm orman ve ekili arazi yanarken, bazı evler de küle döndü. Yangında zeytin ve çam ağaçları büyük zarar gördü; özellikle zeytinlikler ve tarım alanlarında maddi kayıplar yoğun.

Yangın sahasında görgüye dayalı görüntülerde çok sayıda alkol şişesi tespit edilirken, alevlerin yayılmasıyla ormanlık alanda ve tarım arazilerinde yaşayan çeşitli canlıların da telef olduğu bildirildi.

mahalle sakinleri ne durumda:

Fethiye ve ardından Seydikemer'de peş peşe çıkan orman yangınlarının sıcaklığı henüz geçmemişken, Foça Mahallesi sakinleri yanan evlerini ve bahçelerini temizleyip yeniden düzenlemeye çalışıyor. Bir yandan enkaz kaldırma ve soğutma işleri sürerken diğer yandan yetkililerden ve yardım kuruluşlarından destek bekleniyor.

Yangında önemli zarar görenlerden Naide Yaraş, evini ve ürünlerini kurtaramadığını, alevlerin bir anda her yeri sardığını ve zeytinliklerinin kül olduğunu söyleyerek yeniden ayağa kalkmak için yardım çağrısında bulundu.

Yetkililer ve ekipler tespit, temizleme ve rehabilitasyon çalışmaları için harekete geçmiş durumda; bölge halkı ise hem maddi hem de duygusal toparlanma sürecinin uzun süreceğini vurguluyor.

YEMYEŞİL ÖRTÜNÜN YERİNİ SİYAHA BIRAKTIĞI MAHALLELERDE, YÜZLERCE DÖNÜM YEŞİL ALAN VE BAZI EVLER KÜLE DÖNDÜ