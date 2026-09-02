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Hasankeyf'te baraj sularına gömülen traktör vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı

Hasankeyf'te Ilısu Barajı'na gömülen römorklu traktör, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı; olayda yaralanma bildirilmedi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hasankeyf'te baraj sularına gömülen traktör vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı

Hasankeyf'te traktör sudan çıkarıldı

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Barajı’nın sularına gömülen römorklu traktör, çevrede bulunan vatandaşların özverili müdahalesiyle sudan kurtarıldı. Olay, ilçenin simgelerinden biri olan Hasankeyf Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

Olayın gelişimi:

Sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan römorklu traktörün baraj suyuna gömüldüğü fark edildikten sonra bölgedeki vatandaşlar müdahale etti. Bir araya gelen kişiler ekipman ve güçleriyle traktörü çekerek sudan çıkarmayı başardı. Müdahale sırasında çevrede panik yaşanmadı ve kurtarma çalışmaları organize şekilde sürdü.

Hasar ve inceleme:

Olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi; ancak traktörde maddi hasar oluştu. Yetkililer, olayla ilgili olarak bölge sakinlerinden ve görgü tanıklarından bilgi alınacağını belirterek inceleme başlatıldığını açıkladı. Olayın nedenine dair ayrıntılar soruşturma sonucunda netleşecek.

Vatandaşların hızlı müdahalesi, olası daha ciddi sonuçların önüne geçti. Bölge halkı ve yetkililer arasında koordinasyonun önemine dönük vurgular yapıldı ve benzer durumlara karşı dikkatli olunması istendi.

BATMAN’IN HASANKEYF İLÇESİNDE ILISU BARAJI’NIN SULARINA GÖMÜLEN RÖMORKLU TRAKTÖR, VATANDAŞLARIN...

BATMAN’IN HASANKEYF İLÇESİNDE ILISU BARAJI’NIN SULARINA GÖMÜLEN RÖMORKLU TRAKTÖR, VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA ÇIKARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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