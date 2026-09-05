Erzincan yöresel ürünlerini ulusal ve uluslararası pazarlara açıyor

Erzincan'da üretilen yöresel ve tarımsal ürünlerin hem iç pazarda hem de uluslararası platformlarda daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıda, tanıtım ve pazarlama stratejilerinin güçlendirilmesi, üreticilerin erişim imkanlarının artırılması ve satış kanılarının çeşitlendirilmesi öne çıkan hedefler arasında yer aldı.

Toplantı ve katılımcılar:

Toplantı, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Oturuma Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Proje Koordinatörü ve Başkan Danışmanı Erkan Gürkan ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı. Katılımcılar, 2025 yılında imzalanan protokolün yol haritasına uygun olarak bu yıl yapılacak faaliyetleri değerlendirdi.

Hedeflenen ürünler ve pazarlama adımları:

Görüşmelerde öncelik verilen ürünler arasında Erzincan Tulum Peyniri, Erzincan Dermason Fasulyesi, Erzincan Madensuyu, Kemah Tuzu, Kemaliye Dutu, patates ve bal bulunuyor. Bu ürünlerin marka bilinirliğinin artırılması, ambalajlama standartlarının güçlendirilmesi ve uygun satış kanallarına yönlendirilmesi konularında atılacak adımlar ele alındı.

Yetkililer, hedef pazar belirleme, dijital ve fiziksel tanıtım faaliyetlerinin planlanması ile ticaret heyetleri ve fuar katılımlarının değerlendirilmesi gibi seçeneklerin önceliklendirilebileceğini belirtti. Ayrıca üreticilerin pazara erişimini kolaylaştıracak lojistik ve dağıtım modellerinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Üretici odaklı yaklaşım:

Toplantıda, üreticilerin bilgilendirilmesi ve kapasite geliştirilmesine yönelik eğitim, sertifikasyon ve ortak hareket etme modelleri üzerinde duruldu. Katılımcılar, yerel üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere hem tanıtım hem de üretim zincirinde koordinasyonun önemini vurguladı.

Sonuç olarak, 2025 protokolü çerçevesinde Erzincan'ın yöresel ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlardaki payının artırılmasına yönelik adımların bu yıl detaylandırılarak uygulamaya konulması kararlaştırıldı. Yetkililer, yapılacak çalışmaların arka planında üretici yararının ve bölgesel markalaşmanın öncelikli tutulacağını ifade etti.

ERZİNCAN’IN YÖRESEL ÜRÜNLERİNİN ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARLARDAKİ PAYININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR