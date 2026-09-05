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Erzincan il müftülüğünde görev teslimi: Fakirullahoğlu Diyarbakır'a, Yazıcı Erzincan'a atandı

Cumhurbaşkanı kararıyla 5 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/279 sayılı atama ile İsmail Fakirullahoğlu Diyarbakır'a, Selim Yazıcı Erzincan'a atandı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 07:30

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EDİTÖR: Emre Koç

Erzincan il müftülüğünde görev teslimi: Fakirullahoğlu Diyarbakır'a, Yazıcı Erzincan'a atandı

Atama kararı ve yayımlanma:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları, 5 Eylül 2026 tarihli ve 33361 sayılı Resmî Gazete'de yer aldı. Söz konusu düzenleme, 2026/279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında il müftülüklerinde görev değişikliklerini içeriyor.

Erzincan ve Diyarbakır atamaları:

Karara göre, Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu Diyarbakır İl Müftülüğü görevine atanırken, Erzincan İl Müftülüğü görevine Selçuklu Müftüsü Selim Yazıcı getirildi.

Görev değişiklikleri, Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

MÜFTÜ SELİM YAZICI

MÜFTÜ SELİM YAZICI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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