Erzincan'da il göç idaresinde üst düzey görev değişimi

Göreve kabulü:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne atanan Buminhan Emeç'i valilik makamında kabul etti. Kabul sırasında Vali Aydoğdu, Emeç'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Veda programı:

Vali Aydoğdu, vali yardımcıları ve birim amirleriyle birlikte, il dışına tayini çıkan İl Göç İdaresi Müdürü Zafer Çolak için düzenlenen veda programına katıldı. Programda Çolak'ın Erzincan'a sunduğu katkılar ve görev süresince yürüttüğü özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür edildi.

Mesaj ve beklentiler:

Aydoğdu, konuşmasında hem yeni atanan müdüre başarı dileklerini yineledi hem de ayrılan müdürün hizmetlerine teşekkür ederek yeni görevinde başarı temennisinde bulundu. Görev değişiminin kurum hizmetlerinin sürekliliği açısından önem taşıdığı vurgulandı.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE ATANAN BUMİNHAN EMEÇ’İ KABUL ETTİ