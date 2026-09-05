Bakırköy'de otelde alevlere karşı seferberlik: konuklar tahliye edildi

Bakırköy'de otelde yangın

Bakırköy'de bir otelde yangın çıktı. Olayda çok sayıda kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Bölgeye intikal eden ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

müdahale çalışmaları:

itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarını sürdürüyor; sağlık ekipleri ise tahliye edilen kişilere gerekli kontrolleri sağlıyor. Ekipler olay yerinde yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

tahliye ve güvenlik önlemleri:

Tahliye edilenler güvenli bölgelere yönlendirilirken, olay yerinde güvenlik önlemleri alınıyor ve yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor. Durumla ilgili müdahale çalışmaları halen devam ediyor.

Bakırköy’de bir otelde yangın çıktı, çok sayıda kişinin tahliye edildiği yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor