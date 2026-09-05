Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Bakırköy'de otelde alevlere karşı seferberlik: konuklar tahliye edildi

Bakırköy'de bir otelde çıkan yangın nedeniyle çok sayıda kişi tahliye edildi; itfaiye ve sağlık ekiplerinin söndürme ve müdahale çalışmaları devam ediyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 07:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bakırköy'de otelde alevlere karşı seferberlik: konuklar tahliye edildi

Bakırköy'de otelde yangın

Bakırköy'de bir otelde yangın çıktı. Olayda çok sayıda kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Bölgeye intikal eden ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

müdahale çalışmaları:

itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarını sürdürüyor; sağlık ekipleri ise tahliye edilen kişilere gerekli kontrolleri sağlıyor. Ekipler olay yerinde yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

tahliye ve güvenlik önlemleri:

Tahliye edilenler güvenli bölgelere yönlendirilirken, olay yerinde güvenlik önlemleri alınıyor ve yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor. Durumla ilgili müdahale çalışmaları halen devam ediyor.

Bakırköy’de bir otelde yangın çıktı, çok sayıda kişinin tahliye edildiği yangına ekiplerin...

Bakırköy’de bir otelde yangın çıktı, çok sayıda kişinin tahliye edildiği yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzincan Yeni Sanayi Sitesi'nde çarpışma: 4 kişi yaralandı
images

Taşpazar'da kalp krizi: sürücü polis ekiplerinden ilk müdahalesini aldı
images

Selimiye'de trafoya düşen yıldırım makilik yangını başlattı
images

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kapadokya'da balonlarla rahim ağzı kanseri farkındalığı yükseldi

Erzincan il müftülüğünde görev teslimi: Fakirullahoğlu Diyarbakır'a, Yazıcı Erzincan'a atandı

Kemaliye'de üreticilere yüzde 75 hibeli kırmızı mercimek tohumu verildi

Erzincan'da asırlık bağların Cimin Üzümü sofraya dönüşüyor

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı