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Kemaliye'de üreticilere yüzde 75 hibeli kırmızı mercimek tohumu verildi

TAKE Projesi ile Kemaliye'de 28 üreticiye yüzde 75 hibeli 23 bin 300 kilogram kırmızı mercimek tohumu verildi; 1.500 dekarda 255 bin kilogram hedefleniyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 07:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Kemaliye'de üreticilere yüzde 75 hibeli kırmızı mercimek tohumu verildi

Kemaliye'de üreticilere hibeli kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

Dağıtım, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde Dutluca (Aşutka) köyü meydanında düzenlenen programla gerçekleştirildi. Programa Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan de katıldı.

Program kapsamında 28 üreticiye toplam 23 bin 300 kilogram kırmızı mercimek tohumu teslim edildi.

Mali yapı ve hibe tutarları:

Projenin toplam tutarı 1 milyon 794 bin 100 lira olarak belirlenirken, bunun 1 milyon 345 bin 574 lirası hibe olarak karşılandı. Üreticilerin katkısı ise 448 bin 525 lira olarak belirlendi.

Ekim hedefleri ve beklenen verim:

Dağıtılan tohumlarla ilçede yaklaşık 1.500 dekar alanda kırmızı mercimek ekimi yapılması planlanıyor. Proje kapsamında dekara minimum 170 kilogram verim hedeflenirken, toplam 255 bin kilogram ürün elde edilmesi öngörülüyor.

TAKE Projesi ile tarım arazilerinin daha etkin kullanılması, tarımsal üretimin artırılması ve üreticilerin desteklenmesi hedefleniyor.

KEMALİYE’DE ÜRETİCİLERE YÜZDE 75 HİBELİ KIRMIZI MERCİMEK TOHUMU DESTEĞİ

KEMALİYE’DE ÜRETİCİLERE YÜZDE 75 HİBELİ KIRMIZI MERCİMEK TOHUMU DESTEĞİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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