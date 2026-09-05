Kapadokya'da balonlarla rahim ağzı kanseri farkındalığı yükseldi

Kapadokya'da gökyüzü farkındalık için renklendi

Kapadokya gökyüzü bu kez turistik gösterinin ötesinde bir sağlık mesajı taşıdı. Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği (TRSGO) ve Türk Servikal Patoloji ve Kolposkopi Derneği (TRSCCP) tarafından, Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği (ESGO) desteğiyle düzenlenen Uluslararası Kolposkopi Kursu ve Sempozyumu kapsamında Nevşehir semalarında sıcak hava balonlarıyla rahim ağzı kanseri farkındalığı oluşturuldu.

balonlar, pankartlar ve kamuoyu ilgisi:

Sempozyuma katılan Türk ve yabancı bilim insanları Kapadokya'nın simgesi sıcak hava balonlarıyla gökyüzüne yükselerek erken tanı, HPV aşısı ve düzenli taramanın önemine dikkat çekti. Balonlardan açılan pankartlar görsel bir şölen oluştururken etkinlik bölgedeki turistlerin ve vatandaşların da yoğun ilgisini çekti. Organizatörler, balonlarla verilen mesajın yalnızca Türkiye'ye değil, dünyaya da ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

uzmanların mesajı: aşı ve tarama hayat kurtarıyor:

Avrupa Jinekolojik Kanser Önleme Derneği Başkanı ve Avrupa Jinekolojik Kanserli Hasta Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Gültekin, rahim ağzı kanserinin önlenebilir ve ortadan kaldırılabilir bir hastalık olduğuna vurgu yaptı. Gültekin, "Rahim ağzı kanseri, önlenebilir ve ortadan kaldırılabilir bir kanserdir. Bu anlamda dünyada aşılama ve tarama programları çok önemli. Biz de Kapadokya'ya geldik. Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği ile birlikte burada bir balon etkinliği gerçekleştirelim ve farkındalık oluşturalım istedik" dedi.

Gültekin, dünyada yılda yüz binlerce kadına HPV ile bağlantılı kanser tanısı konulduğunu; Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 3-4 bin kadına rahim ağzı kanseri tanısı konduğunu hatırlattı. Türkiye'deki tarama programlarının başarılı şekilde sürdüğünü ve HPV aşılamasının yaygınlaşmasıyla hastalığın ortadan kaldırılması konusunda önemli bir noktaya gelinebileceğini vurguladı. Gültekin, "Ülkemizde taramalar çok iyi gidiyor. Aşılama ile birlikte bunu daha da ileriye taşırsak rahim ağzı kanserlerini elimine etme sınırına yakınız" diyerek, birlikte hareket etmenin altını çizdi.

Etkinlik, hem bilimsel çalışmaların paylaşılmasına hem de toplumda rahim ağzı kanseri konusunda farkındalığın artırılmasına hizmet etti; organizasyon, görsel etkisiyle geniş kitlelere ulaşmayı amaçladı.

BALONLARDAN AÇILAN PANKARTLARLA GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURULURKEN, ETKİNLİK BÖLGEDEKİ TURİSTLERİN VE VATANDAŞLARIN DA İLGİSİNİ ÇEKTİ.