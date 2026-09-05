Dörtyol'da sağlık hizmetleri yenileniyor

Dörtyol'daki yatırımlarda son durum

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol ilçesinde sürdürülen sağlık yatırımlarını yerinde inceledi. Masatlı, tamamlanma aşamasına gelen 9 Ocak (Doğan Yiğit) Aile Sağlığı Merkezi ile yapımı devam eden Dörtyol Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yürütülen çalışmaları takip etti.

yapım süreci ve son kontroller:

İncelemelerde Vali Masatlı; projelerin mevcut aşamaları, tamamlanma takvimi ve eksik kalan işleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Teknik ekiplerle sahada yapılan görüşmelerde, merkezlerin açılışına hazır olması için yürütülen son işlemler değerlendirildi.

amaç: erişilebilir ve nitelikli hizmet:

Masatlı, projelerin amacının vatandaşlara daha modern, nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak olduğunu vurgulayarak, çalışmaların hızlandırılması ve hizmet kalitesinin artırılması yönünde yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, DÖRTYOL İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN SAĞLIK MERKEZLERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.