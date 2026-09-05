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Dörtyol'da sağlık hizmetleri yenileniyor

Vali Mustafa Masatlı, Dörtyol'da tamamlanan 9 Ocak (Doğan Yiğit) Aile Sağlığı Merkezi ile yapımı süren Dörtyol Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni inceledi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 00:56

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EDİTÖR: Serkan Varol

Dörtyol'da sağlık hizmetleri yenileniyor

Dörtyol'daki yatırımlarda son durum

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol ilçesinde sürdürülen sağlık yatırımlarını yerinde inceledi. Masatlı, tamamlanma aşamasına gelen 9 Ocak (Doğan Yiğit) Aile Sağlığı Merkezi ile yapımı devam eden Dörtyol Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yürütülen çalışmaları takip etti.

yapım süreci ve son kontroller:

İncelemelerde Vali Masatlı; projelerin mevcut aşamaları, tamamlanma takvimi ve eksik kalan işleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Teknik ekiplerle sahada yapılan görüşmelerde, merkezlerin açılışına hazır olması için yürütülen son işlemler değerlendirildi.

amaç: erişilebilir ve nitelikli hizmet:

Masatlı, projelerin amacının vatandaşlara daha modern, nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak olduğunu vurgulayarak, çalışmaların hızlandırılması ve hizmet kalitesinin artırılması yönünde yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, DÖRTYOL İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN SAĞLIK MERKEZLERİNDE...

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, DÖRTYOL İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN SAĞLIK MERKEZLERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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