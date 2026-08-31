Erzincan'da ağıla giren ayı kilidi kırıp 144 küçükbaşın telef olmasına yol açtı

Erzincan'da ayı saldırısı

Erzincan'ın Merkeze bağlı Koçyatağı köyünde gece saatlerinde bir ayının ağıla girerek ciddi zarara yol açtığı öğrenildi. Olayda besici İsmail Mutlu'a ait küçükbaş sürüsünden çok sayıda hayvan telef oldu.

olay ve inceleme:

Edinilen bilgiye göre ayı, ağıla ait kapının kilidini kırarak içeri girdi. Ağıldaki incelemede kapıda ve çevrede ayıya ait pençe izleri tespit edildi. Olay sonrası durum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma tarafından incelendi.

Besici Mutlu, saldırı sonucunda 144 küçükbaş hayvanın telef olduğunu belirtti ve yaşanan kaybın kendisi için büyük mağduriyet oluşturduğunu ifade etti.

mağduriyet ve yetkili talepleri:

Mutlu, zararının karşılanmasını talep ederken, köy muhtarı Cengiz Kaya da olayın köyde endişe yarattığını söyledi. Kaya, bölgede ayı popülasyonunun arttığını savunarak yerleşim yerleri ve hayvancılık işletmelerine yaklaşmayı önleyecek kalıcı ve etkili tedbirler alınmasını istedi.

Köy sakinlerinin büyük ölçüde hayvancılıkla geçimini sağladığını vurgulayan Kaya, benzer olayların tekrarlanmaması için yetkililerden destek beklediklerini bildirdi.

Olayla ilgili resmi inceleme sürüyor; yetkililerin yapılacak değerlendirme ve alınacak önlemlerle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

ERZİNCAN’DA AYI DEHŞETİ: AĞILA AYI GİRDİ, 144 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU