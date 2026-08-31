Turna avı beklerken oltaya 127 santimetrelik dev yayın takıldı

Gölbaşı'nda beklenmedik av: turna yerine dev yayın

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Gölbaşı Göleti'ne sabah saatlerinde turna avı için giden sportif balıkçılar Ali Türkay ve Engin Sekmen, oltalarına gelen güçlü vuruşla büyük bir sürprizle karşılaştı. İlk etapta turna sanılan av, kıyıya çekildikten sonra yayın balığı olduğu tespit edildi.

Mücadele ve ölçüm:

Spin olta ve silikon sahte yemle avlanırken başlayan mücadele yaklaşık 15 dakika sürdü. Çabaların ardından kıyıya çıkarılan balığın ölçümleri yapıldı: 127 santimetre uzunluğunda ve 13 kilogram ağırlığındaydı. Balığın beklenenden büyük olması, iki amatör balıkçıyı ve çevredeki diğer sporistleri şaşırttı.

Bölgede yankı yaptı:

Dev yayın, bölgedeki sportif balıkçılar arasında dikkat çekti ve kısa sürede konuşulmaya başlandı. O ana dair izlenimlerini paylaşan Ali Türkay ve Engin Sekmen, oltalarına turna beklerken yayın takıldığını belirtti ve duygularını şu sözlerle özetledi: "Nasip edene şükürler olsun. Oltası su dolu olan herkese rastgele".

Olay, Gölbaşı Göleti'ndeki rutin turna avı etkinliğinin nasıl beklenmedik anlara sahne olabileceğini gösterirken, yakalanan yayın balığının boyutu bölge spor balıkçılığı gündeminde yer aldı.

BURSA GÖLBAŞI’NDA TURNA AVINA ÇIKAN SPORTİF BALIKÇILAR ALİ TÜRKAY VE ENGİN SEKMEN, OLTALARINA GELEN GÜÇLÜ VURUŞLA BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI.