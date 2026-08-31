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Hasat sevincini gölgeleyen dolu Cimin üzümünde kalite endişesi oluşturdu

Erzincan'ın Pişkidağ köyünde hasat döneminin başladığı sırada etkili olan sağanak ve dolu, coğrafi işaretli Cimin üzümünde dökülme, çatlama ve kalite kaybına yol açtı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 08:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Hasat sevincini gölgeleyen dolu Cimin üzümünde kalite endişesi oluşturdu

Hasat sevincini gölgeleyen dolu Cimin üzümünde kalite endişesi oluşturdu

Erzincan’da coğrafi işaret tescilli Cimin üzümünde hasat döneminin başladığı günlerde etkili olan sağanak ve dolu, Pişkidağ köyündeki bağlarda zarara yol açtı. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki köyde yaşanan kısa süreli yoğun yağış, üreticilerin hasat heyecanını endişeye çevirdi.

Etkilenen bağlarda oluşan zararlar:

Dolu tanelerinin şiddetiyle bazı asmalarda dökülme yaşandı. Asmalarda kalan üzümlerde ise çatlama ve ezilme gözlendi; bu durum özellikle salkım bütünlüğünü ve görsel kalitesini olumsuz etkiledi. Yer yer kabuk bütünlüğündeki bozulmalar, depolama ve taşıma sırasında ek zorluklar yaratabilir.

Üreticilerin beklentileri ve endişeleri:

Bağ sahipleri, hasat başında meydana gelen yağış nedeniyle ürün kalitesinin düşmesinden ve pazarlanabilir üzüm miktarının azalmasından endişe duyuyor. Cimin üzümünün kendine özgü aroma ve dokusu bölge için önemli olduğundan, kalite kaybı ekonomik olarak da hissedilecek. Üreticiler hasat öncesi oluşan bu zararın önümüzdeki dönem pazar payına etkisini yakından takip ediyor.

Coğrafi işaret tescilli Cimin üzümü, bölgenin tarımsal değerleri arasında öne çıkarken, hasat dönemindeki hava koşullarının yarattığı dalgalanmalar üretim planlamasını ve satış beklentilerini yeniden gözden geçirmeyi gerektiriyor.

ERZİNCAN’DA COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ CİMİN ÜZÜMÜNDE HASAT HEYECANININ YAŞANDIĞI DÖNEMDE ETKİLİ OLAN...

ERZİNCAN’DA COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ CİMİN ÜZÜMÜNDE HASAT HEYECANININ YAŞANDIĞI DÖNEMDE ETKİLİ OLAN DOLU YAĞIŞI, PİŞKİDAĞ KÖYÜNDEKİ BAĞLARDA ZARARA YOL AÇTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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