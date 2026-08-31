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İznik gölünde su sporları şöleni: hız, dalga ve bayrak turu

İznik Gölü'nde düzenlenen Türkiye İzeltaş MotoSurf ve Sujeti Şampiyonası'nın ikinci ayağına 60 sporcu katıldı; Zafer Bayramı'nda sporcular gölde bayrak turu yaptı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

İznik gölünde su sporları şöleni: hız, dalga ve bayrak turu

İznik'te yarışlar ve organizasyon

Türkiye İzeltaş MotoSurf ve Sujeti Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Marmara Bölgesi'nin en büyük gölü olan İznik Gölü'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından, Bursa Motosiklet Kulübü ev sahipliğinde; Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesi'nin desteğiyle düzenlendi. Yarışlara toplam 60 sporcu katıldı ve etkinlik, hem performans hem de görsel açıdan izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

yarışların akışı ve bayram coşkusu:

Motosurf kategorisinde sporcular dalgalarla ve su yüzeyindeki değişken koşullarla sürekli mücadele etti; sujeti yarışları ise yüksek hız ve kıyasıya rekabet sahnesine dönüştü. Etkinlik, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında değerlendirildi; sporcular İznik Gölü'nde ay-yıldızlı bayrağımızı taşıyarak bir tur attı ve bayram coşkusu yaşandı.

dereceler ve ödül töreni:

Kazanan sporcular kupalarını İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Bursa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Sezer Sezgin ile il ve ilçe protokolü temsilcilerinden aldı. MotoSurf ve Sujeti sınıflarında ilk üçe girenler şu şekilde kaydedildi.

Türkiye İzeltaş Motosurf şampiyonası 2. ayak sonuçları: Pro Sınıfı: 1. Behiç Ender Yorgancılar, 2. Efe Gürsoy, 3. İsmail Kaptanoğlu. Open Sınıfı: 1. Kuzey Hüseyin Altuğ, 2. Ferhat Tuncay, 3. Sani Ateş Erus. Kadınlar: 1. Bulut Aksoy, 2. Melodi Kaptanoğlu, 3. Tuğçe Leventoğlu. Motojet: 1. Hakan Doğan, 2. Bugay Çağlar, 3. Timuçin Çağlayan Gülcan.

Türkiye İzeltaş Sujeti Şampiyonası 2. ayak sonuçları: Stock Pro 1: 1. Enes Özgüneş, 2. Gökhan Bal, 3. Mesut Tosun. Stock Pro 2: 1. Haşimbey Hacısüleymanoğlu, 2. Abdulkadir Soylu, 3. İlyas Şahin. Open: 1. Kaya Köksal, 2. Kaan Şanver, 3. Yusuf Baki Soylu. Spark Kupası: 1. Akın Güney, 2. Arda Ali Yazgan, 3. Suat Kosif. Drag yarışı: 1. Ayberk Ergeneli, 2. Fehim Yazgan, 3. Abdulkadir Soylu.

İznik etabının sonuçları, sezonun ilerleyen yarışları için puanlama ve sıralamalarda belirleyici olacak. Organizasyonun yerel yönetimler ve federasyon iş birliğiyle yürütülmesi, su sporlarının gelişimine katkı sağladığı gibi bölge tanıtımına da olumlu yansıdı.

TÜRKİYE İZELTAŞ MOTOSURF VE SUJETİ ŞAMPİYONASI İKİNCİ AYAK YARIŞLARI MARMARA BÖLGESİ’NİN EN BÜYÜK...

TÜRKİYE İZELTAŞ MOTOSURF VE SUJETİ ŞAMPİYONASI İKİNCİ AYAK YARIŞLARI MARMARA BÖLGESİ’NİN EN BÜYÜK GÖLÜ OLAN İZNİK GÖLÜ’NDE YAPILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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