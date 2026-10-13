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Erzincan'da bahçeye ilk adım: okul sorumlularına işbaşı, oryantasyon ve güvenlik eğitimi

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni göreve başlayan tüm okul bahçe sorumlularına işbaşı, oryantasyon ve iş sağlığı-güvenliği eğitimi verdi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 07:42

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Erzincan'da bahçeye ilk adım: okul sorumlularına işbaşı, oryantasyon ve güvenlik eğitimi

Erzincan'da okul bahçe sorumluları için eğitim programı

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, göreve başlayan okul bahçe sorumlusu personele yönelik kapsamlı bir işbaşı, oryantasyon ve farkındalık eğitimi düzenlendi. Program, katılımcılara görev tanımları ve saha uygulamaları hakkında yönlendirici bilgiler sunacak şekilde planlandı.

Eğitimin organizasyonu ve katılımcılar:

Eğitim, İl Emniyet Müdürlüğü birimleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği birimlerinin katkılarıyla gerçekleştirildi. Tüm okul bahçe sorumlusu personelin katıldığı oturumlarda, sahada karşılaşılabilecek durumlar ve koordinasyon süreçleri ele alındı.

Amaç ve beklenen katkılar:

Programın hedefi, personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlamak, güvenli çalışma süreçlerine ilişkin farkındalığı artırmak ve görevlerin daha etkin yerine getirilmesine katkıda bulunmaktır. Böylece okullarda hem personel güvenliği güçlendirilecek hem de bakım ve düzen süreçlerinin etkinliği artırılacaktır.

ERZİNCAN’DA OKUL BAHÇE SORUMLULARINA EĞİTİM VERİLDİ

ERZİNCAN’DA OKUL BAHÇE SORUMLULARINA EĞİTİM VERİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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