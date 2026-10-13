Tokat'ta bir günlük aranın ardından sınıflarda ders zili yeniden çaldı

Tokat'ta eğitim bir gün aranın ardından sürdürüldü

Tokat merkezde bazı öğrenciler ve vatandaşlarda görülen sağlık şikâyetleri sonrası valiliğin aldığı tedbirle okullarda kapsamlı bir temizlik süreci yürütüldü. 9 Ekim Cuma akşamından itibaren bildirilen bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleri üzerine, eğitim-öğretimin güvenli biçimde devam etmesi amacıyla önlemler hızla devreye alındı.

Ara kararın kapsamı:

Tokat Valiliği kararıyla, il merkezindeki tüm resmî ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri için 12 Ekim Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verildi. Kararın amacı, olası bulaş riskini azaltmak ve okulların hijyen koşullarını güçlendirmekti.

dezenfeksiyon çalışmaları ve uygulama:

Öğrencilerin bulunmadığı gün boyunca okul personeli tarafından sınıflar, tuvaletler ve kapı kolları başta olmak üzere sık temas edilen yüzeylerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı. Çalışmalarda çamaşır suyu gibi dezenfektanlar kullanılarak yüzeylerin temizlenmesine öncelik verildi ve hijyen protokollerine uyuldu.

Dezenfeksiyon çalışmaları tamamlanan okullarda öğrenciler 13 Ekim Salı günü ders başı yaptı; sınıflara dönen öğrenciler öğretim programına kaldıkları yerden devam etti.

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