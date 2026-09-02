Doğumun türü anneliğin başarısını belirlemez

Kurtköy Özel Ersoy Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Tuğba Gürbüz, doğum sürecinde önceliğin her zaman anne ve bebek sağlığı olduğunu belirtti. Gürbüz, hangi yöntemin tercih edildiğinden bağımsız olarak esas başarının, bebeğin sağlıklı bir şekilde annenin kucağına gelmesi olduğunu ifade etti.

anne ve bebek sağlığı önceliğimiz:

Doç. Dr. Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada "İster vajinal ister sezaryen olsun, doğum şekli anneliğin başarısını belirlemez. Bizim için önemli olan bir bebeğin sağlıklı olarak annesinin kucağına gelmesi" sözleriyle hastanede ve hekimler arasında önceliğin ne olduğunu netleştirdi. Açıklamada, tek başına doğum türünün anne olarak başarının ölçütü sayılamayacağı; bazen vajinal doğuma uygun koşullar olmasına rağmen süreçte gelişebilecek komplikasyonlar nedeniyle sezaryenin gerekli hale gelebileceği vurgulandı.

Gürbüz, her gebelik ve her annenin farklı olduğunu belirterek, klinik kararların anne ve bebeğin güvenliği temel alınarak verildiğini söyledi. Bu yaklaşım çerçevesinde hedefin sadece bir doğum şekli savunmak değil, her anne adayının kendini güvende hissetmesini sağlamak olduğuna dikkat çekti.

doğum korkusu ve bilinçlendirme:

Uzman, son yıllarda normal doğuma ilginin artmasının sevindirici olduğunu ifade etti. Kadın vücudunun gebeliğin ilk dönemlerinden itibaren doğal olarak normal doğuma bir hazırlık sürecine girdiğini belirten Gürbüz, doğum korkusunun doğru bilinçlendirme ve profesyonel destekle azaltılabileceğini söyledi. Bu noktada gebe okulları, profesyonel ebe destekleri ve uzman hekim yönlendirmelerinin önemine vurgu yaptı.

Gürbüz, anne adaylarının süreci daha iyi yönettiğini, daha bilinçli sorular sorduğunu ve bunun doğum yönetimini olumlu etkilediğini kaydetti. Eğitim ve destek programlarının; anne adaylarına "Ben bunu yapabilirim" duygusunu aşılamayı hedeflediğini belirtti ve bu özgüvenin hem doğum deneyimini hem de sonuçları iyileştirdiğini sözlerine ekledi.

Sonuç olarak Doç. Dr. Tuğba Gürbüz, sağlık merkezlerinde önceliğin anne ve bebeğin güvenliği olduğunu, doğumun türüne yönelik tartışmanın ikincil kaldığını vurguladı. Uygun yönlendirme, doğru hekim kararı ve bilinçli gebelik süreciyle her annenin sağlıklı bir doğum deneyimi yaşamasının amaçlandığını ifade etti.

"Doğum şekli anneliğin başarısının bir ölçütü değildir"