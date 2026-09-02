İmamoğlu yetkilileri silivri kazasında arama çalışmaları, yük ve adli süreci anlattı

olayın özeti:

Marmara Denizi Silivri açıklarında iki Türk armatörlüğe ait geminin karıştığı kaza sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayda batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki kayıp 10 mürettebat için sahada eş zamanlı aramalar sürerken, İmamoğlu Denizcilik yetkilileri ve hukuki temsilcileri kamuoyuna bilgi verdi.

sigortacı değerlendirmesi:

Sigortacı Emin Yaşacan, yapılan ilk incelemelere göre gemide herhangi bir teknik aksaklık tespit edilmediğini, bununla birlikte olayda seyir ve sefer emniyeti ihlali göründüğünü belirtti. Yaşacan, batan gemide çok ağır yük bulunduğunu, bunun yaklaşık 200 kamyon demir çelik malı olduğu düşünüldüğünde en küçük bir hasarda geminin hızla su alarak batabileceğini vurguladı. Olayla ilgili incelemelerin savcılık aşamasında sürdüğü kaydedildi.

kurtarma çalışmaları ve saha durumu:

Tuğberk İmamoğlu gemisinin donatanı olduklarını belirten avukat Selçuk Esenyel, önceliklerinin kayıp denizcilerin sağ salim bulunması olduğunu ifade etti. Esenyel, olayın trafik ayrım şeması yani seperasyon hattı içinde gerçekleştiğini, iki Türk armatörlüğe ait geminin Türk karasularında çarpıştığını söyledi. Arama kurtarma faaliyetlerinin kamu kurumları tarafından EPIRB sinyalinin alınmasının ardından başlatıldığını ve çalışmalara devam edildiğini aktardı.

Esenyel ayrıca, diğer gemiden yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinin ne kadar yapıldığına ilişkin bir soruşturmanın Silivri Başsavcılığı tarafından açıldığını ve bu soruşturmanın takip edildiğini belirtti.

hukuki temsil ve şirketin tutumu:

Mağdur denizcilik şirketini temsil ettiklerini söyleyen Dr. Kaptan Cahit İstikbal, kazanın İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri kontrol alanı içerisinde ve trafik ayrım şeması kapsamında meydana geldiğini aktardı. Kaza anında bir geminin seperasyon sistemi içinde seyrederken diğerinin cross geçiş yapmaya çalıştığı sırada çarpışmanın gerçekleştiği ifade edildi.

İstikbal, müvekkil şirketin tüm arama kurtarma çalışmalarına tam destek verdiğini ve bir an önce kayıp kazazedelerin bulunmasını umduklarını söyledi. Olayın adli süreçte olması nedeniyle kazanın oluş biçimi hakkında şimdilik geniş yorum yapmaktan kaçındıklarını ekledi.

Gelişmeler, sahadaki arama kurtarma faaliyetleri ve Silivri Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmanın sonuçlanmasına bağlı olarak netlik kazanacak. Yetkililer, kurtarma çalışmalarının öncelikli olduğunu ve adli incelemelerin eş zamanlı sürdüğünü vurguladı.

Marmara'daki gemi kazasına ilişkin İmamoğlu Denizcilik yetkililerinden açıklama