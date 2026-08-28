Dolar 48,2401 +0,50%
Euro 56,2277 +0,02%
Bist 14.540,92 -0,24%
Altın Gram 7.232,41 -0,02%
EUR/USD 1,1651 -0,07%
Brent Petrol 87,94 -0,66%
--°

Erzincan'da miras sofrada buluştu: Terzibaba gününde birlik ve dua

Erzincan'da üçüncüsü düzenlenen Terzibaba Günü'nde türbe ziyareti, Kur’an tilaveti ve 'Terzi Sofrası' paylaşımıyla şehirde birlik ve dualar ön plana çıktı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Erzincan'da miras sofrada buluştu: Terzibaba gününde birlik ve dua

terzibaba günü anma programı

Erzincan'ın manevi önderlerinden Terzibaba'yı yad etmek amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik, Terzibaba Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Programa Vali Hamza Aydoğdu, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

programın akışı:

Günün ilk saatlerinde sabah namazı kılındıktan sonra katılımcılar türbe ziyareti gerçekleştirdi. Burada Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edilerek manevi bir atmosfer oluştu.

Etkinlik, geleneksel olarak düzenlenen Terzi Sofrası ile sürdü; il protokolü ve vatandaşlar aynı sofra etrafında bir araya gelerek paylaşımda bulundu.

valinin mesajı:

Vali Hamza Aydoğdu, Terzibaba'nın Erzincan için önemli bir manevi miras olduğuna vurgu yaptı ve şöyle dedi: "Onun bıraktığı sevgi, hoşgörü ve kardeşlik mirası, şehrimizin en güçlü bağlarından biri. Bu mübarek sabahın bereketini bizimle paylaşan, sabahın ilk ışıklarıyla dualarımıza ortak olan il protokolümüze, uzaktan yakından gelerek Terzi Sofrası’nı bereketiyle dolduran tüm hemşehrilerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

Katılımcılar, anma programının ardından paylaşılan sofranın ve dua atmosferinin toplum bağlarını güçlendirdiğini belirtti; etkinlik, Terzibaba mirasının yaşatılmasına katkı sunduğu vurgulandı.

ERZİNCAN&#039;IN MANEVİ ÖNDERLERİNDEN TERZİBABA&#039;YI YAD ETMEK AMACIYLA BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENEN...

ERZİNCAN'IN MANEVİ ÖNDERLERİNDEN TERZİBABA'YI YAD ETMEK AMACIYLA BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENEN "TERZİBABA GÜNÜ" PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

ZBEÜ pet/ct ünitesine Avrupa’dan akreditasyon onayı
images

kepez devlet hastanesi diyaliz merkezi kapasitesini artırarak ana binada hizmete...
images

Tarlasından pazara: 68 yaşında üretmeye devam eden Tepecikli üretici
images

Söke'de aranan hükümlü jandarmanın çalışmasıyla cezaevine gönderildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da havalimanı kavşağında çarpışma: iki yaralı

Futbol kampının iptali sonrası Kasapoğlu'ndan Rum kesimine tepki

Manisa'da bağ hasadında traktör kazası sonucu işçi yaşamını yitirdi

Söke'de Çengel operasyonu: piyasa değeri milyonları bulan kaçak ürünlere el konuldu

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza