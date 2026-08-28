Erzincan'da miras sofrada buluştu: Terzibaba gününde birlik ve dua

terzibaba günü anma programı

Erzincan'ın manevi önderlerinden Terzibaba'yı yad etmek amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik, Terzibaba Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Programa Vali Hamza Aydoğdu, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

programın akışı:

Günün ilk saatlerinde sabah namazı kılındıktan sonra katılımcılar türbe ziyareti gerçekleştirdi. Burada Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edilerek manevi bir atmosfer oluştu.

Etkinlik, geleneksel olarak düzenlenen Terzi Sofrası ile sürdü; il protokolü ve vatandaşlar aynı sofra etrafında bir araya gelerek paylaşımda bulundu.

valinin mesajı:

Vali Hamza Aydoğdu, Terzibaba'nın Erzincan için önemli bir manevi miras olduğuna vurgu yaptı ve şöyle dedi: "Onun bıraktığı sevgi, hoşgörü ve kardeşlik mirası, şehrimizin en güçlü bağlarından biri. Bu mübarek sabahın bereketini bizimle paylaşan, sabahın ilk ışıklarıyla dualarımıza ortak olan il protokolümüze, uzaktan yakından gelerek Terzi Sofrası’nı bereketiyle dolduran tüm hemşehrilerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

Katılımcılar, anma programının ardından paylaşılan sofranın ve dua atmosferinin toplum bağlarını güçlendirdiğini belirtti; etkinlik, Terzibaba mirasının yaşatılmasına katkı sunduğu vurgulandı.

ERZİNCAN'IN MANEVİ ÖNDERLERİNDEN TERZİBABA'YI YAD ETMEK AMACIYLA BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENEN "TERZİBABA GÜNÜ" PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ