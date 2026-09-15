Dolar 48,6361 +0,03%
Euro 56,1546 +0,03%
Bist 13.970,71 -1,86%
Altın Gram 6.746,83 -0,85%
EUR/USD 1,1541 -0,14%
Brent Petrol 102,14 +1,14%
--°

Erzincan'da modern sulama ve yatırımlara 169,6 milyon lira hibe

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile Erzincan'da 38 proje onaylandı; 169633109 lira hibe ile sulama ve üretim güçlendirilecek.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Erzincan'da modern sulama ve yatırımlara 169,6 milyon lira hibe

Onaylanan projeler ve bütçe:

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında Erzincan'dan sunulan 38 proje onaylandı. Bunların 22'si ekonomik yatırım, 16'sı tasarruflu sulama projesi olarak destek almaya hak kazandı.

Onaylanan projelere sağlanan hibe tutarı 169 milyon 633 bin 109 lira olarak açıklanırken, yatırımların toplam büyüklüğünün 267 milyon 408 bin 990 lira olacağı bildirildi.

Tasarruflu sulama yatırımlarının önemi:

Özellikle 16 tasarruflu sulama projesinin tamamının desteklenmesiyle, tarımsal üretimde su kaynaklarının daha verimli kullanımına yönelik önemli adımlar atılacak. Bu yatırımların, sulama verimliliğini artırarak üretim maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Program kapsamındaki desteklerin genel amacı, Erzincan'da tarımsal üretimin modernize edilmesi, işletmelerin güçlendirilmesi ve üretim altyapısının geliştirilmesidir. Sağlanan hibe ve yatırımların bu hedeflere doğrudan katkı sunması bekleniyor.

ERZİNCAN’DA TARIMA 169,6 MİLYON LİRALIK HİBE DESTEĞİ

ERZİNCAN’DA TARIMA 169,6 MİLYON LİRALIK HİBE DESTEĞİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya suyu için sektörler arası eylem planı hazırlanıyor
images

Antalya ticaretinde Kodak'tan Fujifilm'e dönüşüm vurgusu yapan Hatice Öz
images

Yargı masasına taşınan Milas: işin, zeytinin ve ailenin geleceği
images

Garanti BBVA’den 40 milyon dolarlık yeşil krediyle veri merkezi yatırımlarına de...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Niğde'de 60 yaş üstü için tazelenme üniversitesi dönemi başlıyor

Samsunspor'dan 'bu şehrin çocukları' kampanyası kapsamında ilkokulda defter dağıtımı

Antalya suyu için sektörler arası eylem planı hazırlanıyor

Sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ayaz son yolculuğuna uğurlandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi