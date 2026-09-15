Erzincan'da modern sulama ve yatırımlara 169,6 milyon lira hibe

Onaylanan projeler ve bütçe:

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında Erzincan'dan sunulan 38 proje onaylandı. Bunların 22'si ekonomik yatırım, 16'sı tasarruflu sulama projesi olarak destek almaya hak kazandı.

Onaylanan projelere sağlanan hibe tutarı 169 milyon 633 bin 109 lira olarak açıklanırken, yatırımların toplam büyüklüğünün 267 milyon 408 bin 990 lira olacağı bildirildi.

Tasarruflu sulama yatırımlarının önemi:

Özellikle 16 tasarruflu sulama projesinin tamamının desteklenmesiyle, tarımsal üretimde su kaynaklarının daha verimli kullanımına yönelik önemli adımlar atılacak. Bu yatırımların, sulama verimliliğini artırarak üretim maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Program kapsamındaki desteklerin genel amacı, Erzincan'da tarımsal üretimin modernize edilmesi, işletmelerin güçlendirilmesi ve üretim altyapısının geliştirilmesidir. Sağlanan hibe ve yatırımların bu hedeflere doğrudan katkı sunması bekleniyor.

ERZİNCAN’DA TARIMA 169,6 MİLYON LİRALIK HİBE DESTEĞİ