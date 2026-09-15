biçerdöverle ayçiçeği hasadı: günler saatlere indi

Yozgat'ta biçerdöverler ayçiçeği tarlasını değiştirdi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bu sezon ayçiçeği tarlalarında biçerdöverlere takılan özel aparatlarla hasat hızla yayılıyor. Elle yapılması halinde günler alan işler, makinelerle saatlere inerken çalışmalar dron ile görüntülendi. Uygulama, çiftçilere hem zaman tasarrufu hem de maliyet avantajı sağlıyor.

Zaman ve maliyet tasarrufu:

Yerköy'de üretici Ayhan Şahin, 20 dekarlık bir alanda elle hasatın 3-3,5 gün sürebildiğini, aynı işi biçerdöverle 2,5-3 saatte tamamladıklarını aktardı. Şahin, "Aşağıya yukarı 20 dekar, eğer elle biçersek 3-3,5 günde hasat ederiz. Biçerdöverle 2,5-3 saat yani taş çatlasa 3 saatte bitiririz" diyerek zaman kazanımını vurguladı. Hasat sonrası ürün harman yerine serilip kurutulup tekrar savrularak satışa hazır hale getiriliyor.

İşçilik açısından da önemli farklar ortaya çıkıyor. Geleneksel yöntemlerde işçi ve patoz maliyetleri bir araya geldiğinde toplam harcama artarken, biçerdöver işletmeciliği daha düşük bir fiyatla hizmet verebiliyor. Bu durum, özellikle küçük ölçekli üreticiler için belirleyici oluyor.

Yöntemlerin evrimi ve makine uyarlamaları:

Biçerdöver işletmecisi ve emekli öğretmen Gültekin Arslan ise ayçiçeği hasadındaki değişimi gözlemlediklerini anlattı. Arslan, geçmişte el ile kesim, sopalarla dövme, traktör arkası patoz gibi aşamalardan geçildiğini, bugün ise doğrudan biçerdövere geçildiğini kaydetti: "İlk başlarda biz kendimiz de keserdik ve bir şekilde sopalarla döverdik. Daha sonra motor traktör tekerleğinin arkasına sürterek dövmeye başladık. Sonradan bir de traktör arkası bir patoz çıktı. Şu anda da bir kademe daha atladık. Biçerdöverle direkt biçime geçtik."

Arslan, kullanılan biçerdöverlerin esasen buğday için tasarlandığını, ancak aparatlar ve deneme-yanılma süreciyle makinelerin ayçiçeğine uyarlanabildiğini belirtti: "Bu biçerdöverler bildiğiniz gibi buğday aparatı normalde buğday biçimine uygun. Fakat bunu ayçiçeği biçimine döndürebilmek için epey bir uğraş epey bir deneme yanılma yoluyla yapılan denemeden sonra zararsız bir şekilde inşallah biçim yapıyoruz."

Arslan ayrıca işletme maliyetleri üzerine somut rakamlar verdi. Geleneksel yöntemde işçi ve patoz için ödenecek tutarlar yüksek olurken, mevcut uygulamada biçim hizmeti için çiftçilerin yaklaşık 800 lira ödediğini, buna karşın traktör arkası ve işçilik maliyetlerinin 1.800-2.000 lira ve patoz için 700 lira civarında olduğunu aktardı.

Bunun yanı sıra biçerdöverlerin günlük kapasitesi de öne çıkıyor; Arslan'a göre bir biçerdöver günlük 60-70 dönüm ayçiçeği biçebiliyor, 15 dönüm bir alan ise yaklaşık 2,5–3 saat sürüyor. Bu veriler, hasat sürecinin planlanması ve işçilik ihtiyacının azaltılması açısından önemli kolaylık sunuyor.

Sonuç olarak, Yozgat'ta uygulanan biçerdöver adaptasyonları, ayçiçeği hasadını geleneksel yöntemlere kıyasla hem hızlandırıyor hem de maliyetleri düşürüyor; bu da çiftçilerin üretim sürecini daha verimli yönetmesine olanak tanıyor.

YOZGAT'TA AYÇİÇEĞİ HASADINDA KULLANILAN BİÇERDÖVERLER, ÇİFTÇİLERE İŞÇİLİK VE ZAMAN AÇISINDAN BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR. NORMALDE ARPA VE BUĞDAY HASADINDA KULLANILAN BİÇERDÖVERLERE ÖZEL APARAT TAKILARAK AYÇİÇEĞİ HASADI DA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. ELLE GÜNLER SÜREN HASAT, BİÇERDÖVERLE BİRKAÇ SAATE DÜŞÜYOR. AYÇİÇEĞİ TARLALARINDAKİ HASAT ÇALIŞMASI DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.