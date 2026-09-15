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Elazığ'dan sofralara uzanan lezzet: 40 bin ton kurutulmuş domates ihracı

Alatarla köyünde 4 bin dönüme ekilen domatesler, 800 işçinin emeğiyle kurutularak 40 bin ton rekolteyle ABD, Fransa ve İngiltere'ye ihraç ediliyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Elazığ'dan sofralara uzanan lezzet: 40 bin ton kurutulmuş domates ihracı

Elazığ'dan sofralara uzanan lezzet

Elazığ'a 15 kilometre uzaklıktaki Alatarla köyünde 4 bin dönüme ekilen domatesler, mevsimlik işçilerin desteğiyle hasat edilip kurutularak iç ve dış pazarlara gönderiliyor. Mehmet Salih Kıran'a ait arazide yürütülen üretimde, yaklaşık 40 bin ton rekolte bekleniyor ve ürünler özellikle Avrupa ile ABD'deki mutfaklara ulaştırılıyor.

üretim ve hasat süreci:

Hasat döneminde günlük ortalama 800 işçi çalışıyor; bazı ekipler sabah 05.00'te, diğerleri 07.00'de işe başlıyor. Domatesler bıçak yardımıyla elle ikiye bölünüp hemen tuzlanıyor ve güneş altında ortalama 6 gün kurumaya bırakılıyor. Üreticiler, makine kullanımının verim kaybına yol açtığını belirterek kesimin halen elle yapılmasının kaliteyi koruduğunu vurguluyor.

Ziraat Teknikeri İbrahim Yıldız, 4 bin dönümlük alandan 40 bin ton rekolte beklendiğini, kurutulan domateslerin hem iç pazarda hem de yurtdışında yoğun talep gördüğünü söylüyor. Yıldız ayrıca bu ürünlerin özel sos ve kahvaltılıklarda kullanıldığını ve Avrupa'da benzer üretim biçiminin yaygın olmadığını ifade ediyor.

pazarlama ve ekonomik katkı:

Toplanan kurutulmuş domatesler önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu pazarlarında yer alıyor; ardından başta ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Bu ticaret, Elazığ ekonomisine doğrudan katkı sağlarken yerel istihdamı da güçlendiriyor.

Üreticiler, hasat ve kurutma süreçlerindeki titizliğin hem iç piyasada hem de ihracatta ürünün rekabet gücünü artırdığını belirtiyor.

ELAZIĞ’DA ÜRETİLEN MEVSİMLİK İŞÇİLERİN DESTEĞİYLE TOPLANIP KURUTULAN 40 BİN TON DOMATES, BAŞTA...

ELAZIĞ’DA ÜRETİLEN MEVSİMLİK İŞÇİLERİN DESTEĞİYLE TOPLANIP KURUTULAN 40 BİN TON DOMATES, BAŞTA AVRUPA ÜLKELERİ OLMAK ÜZERE ABD, FRANSA VE İNGİLTERE’YE GÖNDERİLEREK ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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