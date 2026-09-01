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Erzincan’da sağanak Saraycık köyünde taşkına yol açtı

Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Saraycık köyünde etkili sağanak bazı alanlarda taşkına yol açtı; ekipler temizlik ve inceleme çalışmalarına başladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 07:55

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 08:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan’da sağanak Saraycık köyünde taşkına yol açtı

Erzincan’da sağanak Saraycık köyünde taşkına yol açtı

Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Saraycık köyünde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak, bazı düşük rakımlı ve yerleşim alanlarında taşkınlara neden oldu. Yağışın ani yükselen debiler oluşturması sonucu yollar ve tarım alanları su altında kaldı.

müdahale ve çalışmalar:

Yağışın hemen ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Taşkın sularının etkilediği alanlarda temizlik ve inceleme çalışmaları başlatıldı; ekiplerin yürüttüğü müdahale ve destek faaliyetlerinin sürdüğü, taşkın nedeniyle oluşan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

meteorolojik değerlendirme:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Erzincan’ın doğusu ile Erzurum, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Yetkililer, olası yeni yağışlara karşı tedbirli olunmasını ve yetkili kurumların bilgilendirmelerinin takip edilmesini istiyor. Bölgede yürütülen çalışmaların önceliği, etkilenen altyapı ve yerleşim birimlerinde güvenliğin sağlanması ve zararların en kısa sürede giderilmesi olarak belirtildi.

ERZİNCAN’DA SAĞANAK YAĞIŞ SARAYCIK KÖYÜNDE TAŞKINA NEDEN OLDU

ERZİNCAN’DA SAĞANAK YAĞIŞ SARAYCIK KÖYÜNDE TAŞKINA NEDEN OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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