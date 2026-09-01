Sahilde bırakılan kirlilik 'eser' diye sergilendi: İskenderun'dan uyarı

Uygulamanın detayları:

Hatay’ın İskenderun ilçesinde belediye ekipleri, yenilenen İskenderun Sahili’nde vatandaşlar tarafından pis bırakılan bir oturma alanını şeritlerle çevirip üzerine bilgilendirici bir tabela bıraktı. Alan, 7 gün boyunca halkın dikkatine sunularak çevre temizliği konusunda farkındalık yaratılmak istendi.

Tabelada yer alan ifade şöyle: 'Bu sanat eseri İskenderun’umuzu temiz tutmayı beceremeyen bir vatandaşımızın çalışmasıdır. 7 gün boyunca sizin beğeninize sunulmuştur. Sanatçımıza iyi dileklerinizi iletmeyi unutmayın.' Bu uygulama, sahilin ziyaretçilerinin ve belediye ekiplerinin sıkça karşılaştığı kirlilik sorununa dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Belediye başkanının açıklamaları:

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, ekiplerin deprem sonrası yürüttüğü temizlik çalışmalarının yoğunluğuna vurgu yaparak, temizlenen alanların kısa sürede yeniden kirletilmesinin hem emek israfına hem de kamu alanlarının kullanım kalitesinin düşmesine yol açtığını söyledi. Başkan Dönmez, 'Ekiplerimiz gece gündüz demeden İskenderun’umuzu temiz tutmak için çalışıyor. Ancak ne yazık ki temizlediğimiz alanların kısa süre içerisinde yeniden aynı şekilde kirletildiğini görüyoruz. Temizlemek bizim görevimiz olabilir ama temiz tutmak hepimizin sorumluluğu. Sahilimiz, parklarımız, sokaklarımız hepimizin ortak yaşam alanı. Kendi evimizi nasıl temiz tutuyorsak şehrimize de aynı hassasiyetle sahip çıkmamız gerekiyor' şeklinde konuştu.

Dönmez ayrıca belediyenin kent estetiğini ve yaşam kalitesini yükseltme çabalarını hatırlatarak vatandaşlara çevre konusunda daha duyarlı olma çağrısında bulundu: 'İskenderun’u güzelleştirmek için yatırımlar yapıyoruz, ekiplerimiz sahada büyük emek veriyor. Bu emeğin karşılığını ancak hep birlikte şehrimize sahip çıkarak verebiliriz. Temiz ve güzel bir İskenderun hepimizin elinde.'

Ceza artışı gündemde:

Başkan Dönmez, ilk meclis toplantısında çevreyi kirletme suçuna verilecek idari para cezasının artırılmasının gündeme geleceğini bildirdi. Dönmez, mevcut uygulamayı şu sözlerle aktardı: 'Yasal olarak çevre kirletmenin cezası Kabahatler Kanununa göre 3 bin TL’ydi, biz İskenderun Belediyesi olarak ilk meclis toplantımızda bunun kararını alıp, bu cezayı 10 bin TL ve üzerine çıkarmak istiyoruz. İnsanların ceza ile canını yakmak değil ama caydırıcılığı ortaya koymak istiyoruz. Bu güzelim sahile bu manzara yakışıyor mu. 350 tane temizlik personelimiz var, 350 bin tane temizlik personelimiz olsa bu manzarayı bıraktıktan sonra bu şehrin altından kalkılmaz. Kabuk değiştiren, yenilenen bir şehirle beraberiz ve bu şehre hep beraber sahip çıkacağız.'

İskenderun Belediyesi'nin hazırladığı farkındalık uygulaması, sahil bandında 7 gün boyunca sergilenecek ve yetkililer bu tür uygulamalarla toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefliyor. Belediye yetkilileri, hem bilgilendirici önlemler hem de caydırıcı yaptırımların birlikte uygulanmasının kent temizliğinde kalıcı iyileşme sağlayacağını vurguluyor.

VATANDAŞIN SANAT ESERİ