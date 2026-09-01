Gaziantep Medical Point'e beyin ve sinir cerrahisi uzmanı atandı

Medical Point Gaziantep Hastanesi, akademisyenlerden oluşan uzman ekibini genişletmeye devam ederek kadrosuna Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Abdullah Erzurum'u dahil etti.

uzmanlık ve ilgi alanları:

Bel ve boyun fıtıkları, Omurga ve Omurilik Rahatsızlıkları, Tuzak nöropatileri ( sinir sıkışıklıkları ), Hidrosefali ( beyin omurilik sıvısı artışı ), Kafa travmaları, Beyin kanamaları, Beyin tümörleri gibi hastalıkların tanı ve tedavisinde uzmanlık alanı bulunmaktadır.

hizmet ve hasta kabulü:

Op. Dr. Abdullah Erzurum, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı. Uzmanın tanı ve tedavi uygulamaları arasında yukarıda belirtilen omurga ve beyin hastalıklarının yönetimi yer alıyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, akademik kadrosunu güçlendirme yönündeki çalışmalarını sürdürerek bölgedeki nöroşirürji hizmetlerine erişimi artırmayı amaçlıyor.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ, AKADEMİSYENLERDEN OLUŞAN UZMAN EKİBİNİ GENİŞLETMEYE DEVAM EDEREK, KADROSUNA BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI OP. DR. ABDULLAH ERZURUM’U DAHİL ETTİ.