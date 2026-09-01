Kardüz yayla yolunda asfalt öncesi kapsamlı hazırlıklar

Hazırlık çalışmaları:

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan Kardüz Yayla yolunda, asfalt uygulamasına hazırlık çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Ekipler ilk etapta güzergah üzerinde kapsamlı bir temizlik gerçekleştiriyor, yol kenarları ve altyapı geçiş noktaları temizlenerek asfalt dökümüne uygun hale getiriliyor.

Çalışmalar kapsamında ayrıca gerekli zemin düzenlemeleri yapılıyor ve kullanılacak malzemelerin serimi için alanlar hazırlanıyor. Ekipler, serim işlemlerinde yol kalitesini koruyacak ve asfalt uygulamasını kolaylaştıracak malzeme türlerine öncelik veriyor.

Hedef ve yerel önemi:

Yetkililer, yürütülen çalışmanın amacının yolun ulaşım standardının yükseltilmesi ve sürüş güvenliğinin artırılması olduğunu belirtiyor. Kardüz Yayla yolunun Gölyaka açısından turizm ve ulaşım bakımından önemli bir güzergah olması, projenin öncelikli nedenleri arasında yer alıyor.

Planlanan program doğrultusunda sürdürülen hazırlıklarla asfalt uygulamasının sorunsuz bir şekilde uygulanması amaçlanıyor. Yetkililer, çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve bölge halkının yanı sıra yaylaya ulaşan ziyaretçiler için konforlu ve daha güvenli bir yol hedeflediklerini kaydetti.

DÜZCE’NİN GÖLYAKA İLÇESİNDE BULUNAN KARDÜZ YAYLA YOLUNDA ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK AMACIYLA ASFALT ÖNCESİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR. EKİPLER, YOL GÜZERGAHINDA TEMİZLİK VE MALZEME SERİMİ GERÇEKLEŞTİRİYOR.