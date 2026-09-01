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Ani davranış değişikliği, unutkanlık ve ateş: beyin iltihabını akılda tutun

Ani bilinç değişikliği, davranış bozuklukları veya ateş eşlik ediyorsa beyin iltihabı acil değerlendirme gerektirir; erken tanı kalıcı hasarı önleyebilir.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 08:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Ani davranış değişikliği, unutkanlık ve ateş: beyin iltihabını akılda tutun

Ani davranış değişikliği, unutkanlık ve ateş: beyin iltihabını akılda tutun

Bilinçte bulanma, ani davranış değişiklikleri veya unutkanlık sıkça stres ve yorgunlukla ilişkilendirilse de bu yakınmalar bazen hayati risk taşıyan beyin iltihabının işareti olabilir. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Eren Toplutaş, özellikle ateşle birlikte görülen nörolojik bulguların geciktirilmeden değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Erken müdahalenin hastalığın seyrini değiştirebileceği hatırlatılıyor.

Ateş ve bilinç değişikliği birlikteyse acil değerlendirme gerekli:

Beyin iltihabı (ensefalit) en sık enfeksiyonlara bağlı gelişir. Dr. Toplutaş'a göre virüs ve bakterilerin yol açtığı bu tablo genellikle ani başlar ve yüksek ateş, bilinç değişikliği, davranış bozukluğu, konuşma güçlüğü ile motor kayıplar gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu durum acil müdahale gerektirir; tedavi süreci çoğu kez acil servisten başlatılır ve etkenin belirlenmesine göre antiviral veya antibiyotik tedaviler hızla uygulanır.

Hastalığın her yaş grubunda görülebileceği belirtiliyor. Dr. Toplutaş, geciken her saatin hastalığın seyrini ağırlaştırabileceğini ifade ederek, özellikle ateş ile birlikte ortaya çıkan nörolojik değişikliklerin hafife alınmaması gerektiğini söylüyor.

Tedavi gecikirse kalıcı hasar riski:

Tedavi edilmeyen ensefalit sadece ölüm riski oluşturmaz; aynı zamanda kalıcı nörolojik hasarlara yol açabilir. Bu hasarlar arasında felç, konuşma bozukluğu ve bilişsel kayıplar öne çıkar. Bu nedenle belirtilerin erken fark edilmesi ve hızlı müdahale hayati önem taşır.

Beyin iltihabı sadece mikrobik nedenlerle ortaya çıkmaz. Son yıllarda daha sık tanı konulan otoimmün ve paraneoplastik ensefalit formları haftalar hatta aylar içinde sinsi şekilde ilerleyebilir. Bu gruptaki hastalar genellikle unutkanlık, davranış değişikliği, konuşma bozukluğu, dengesizlik ve epileptik nöbetler ile başvurur. Bazı durumlarda bağışıklık sisteminin aşırı yanıtı veya vücutta bulunan bir kanserin ürettiği anormal proteinler beyin dokusuna zarar verebilir; bu nedenle altta yatan nedenlerin araştırılması önemlidir.

Dr. Öğr. Üyesi Eren Toplutaş, ani gelişen bilinç değişikliği, ateş, davranış bozukluğu veya nöbet gibi durumlarda zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar, erken tanı ve hızlı başlanan tedavinin hem ölüm hem de kalıcı nörolojik hasar riskini azaltmada belirleyici olduğunu vurguluyor.

MEDİPOL SAĞLIK GRUBU’NDAN NÖROLOJİ UZMANI DR. ÖĞR. ÜYESİ EREN TOPLUTAŞ, “GECİKİLEN HER SAAT...

MEDİPOL SAĞLIK GRUBU’NDAN NÖROLOJİ UZMANI DR. ÖĞR. ÜYESİ EREN TOPLUTAŞ, “GECİKİLEN HER SAAT HASTALIĞIN SEYRİNİ AĞIRLAŞTIRABİLİR” DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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