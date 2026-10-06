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Erzincan'da simülatörle verilen eğitimle öğrenciler ve öğretmenler trafikte hayat kurtarmayı öğrendi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, emniyet kemeri simülatörüyle öğrenciler ve öğretmenlere uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:07

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Erzincan'da simülatörle verilen eğitimle öğrenciler ve öğretmenler trafikte hayat kurtarmayı öğrendi

Erzincan'da uygulamalı trafik eğitimi düzenlendi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Trafik Jandarma Timleri tarafından, trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla öğrenci ve öğretmenlere yönelik uygulamalı trafik güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimde kullanılan araç ve yöntemler:

İl genelindeki eğitim ve öğretim kurumlarında yürütülen faaliyetlerde katılımcılara trafik güvenliği konusunda kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Eğitim sırasında Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı kullanılarak emniyet kemerinin önemi uygulamalı olarak gösterildi ve doğru kemer kullanımının hayati rolü vurgulandı.

Hedef ve beklenen etkiler:

Çalışmanın temel hedefi, öğrenci ve öğretmenlerin trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve bu sayede trafik kazalarının neden olduğu ölüm ve yaralanmaların azaltılması idi. Yapılan uygulamalı gösterimler ve bilgilendirme faaliyetleriyle trafikte daha güvenli davranışların yaygınlaştırılması amaçlandı.

ERZİNCAN’DA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ

ERZİNCAN’DA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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