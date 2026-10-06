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Manisa'da 430 okul spor malzemesiyle güçleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçedeki 430 okula spor malzemesi vererek kırsal okulları da kapsayan öğrencilerin sporla buluşmasını amaçlıyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:35

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Manisa'da 430 okul spor malzemesiyle güçleniyor

manisa genelinde okul spor altyapısı güçlendiriliyor:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte kent genelinde okullara spor malzemesi desteği sağlıyor. Çalışma 17 ilçede yürütülüyor ve toplam 430 ilkokul, ortaokul ve lise bu kapsama dahil edildi. Kırsal mahallelerdeki okullar da proje kapsamında yer alıyor.

okullara gönderilen ekipmanlar:

Her okula teslim edilen malzemeler arasında voleybol, basketbol, hentbol ve futbol topları, badminton seti, voleybol filesi, masa tenisi raket seti ile antrenman çanağı bulunuyor. Hazırlanan paketlerle okulların spor altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

amaç ve uygulamanın kapsamı:

Projenin önceliği, öğrencilerin spor faaliyetlerine erişimini kolaylaştırmak ve farklı branşlarla tanışmalarını sağlamak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu uygulamanın eğitim ve sosyal gelişim açısından önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Çocuklarımız sporla büyüsün, birlikte oynasın, takım olmayı ve dayanışmayı öğrensin istiyoruz." Dutlulu, çalışmanın devam edeceğini de belirtti.

gölmarmara'da teslimat ve yerel katılım:

Gölmarmara ilçesindeki dağıtım törenine Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan katıldı; Ortanca Mahallesi'ndeki Ortanca Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelindi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Mehmet Haktan Tunç, özellikle kırsal bölgelerdeki okullara ulaşmaktan memnuniyet duyduklarını ve çocukların sosyal ile fiziksel gelişimini desteklemenin öncelikleri olduğunu ifade etti. Gölmarmara İlçe Şefi Ruşen Akkuyu ise malzemelerin öğretmen ve öğrencilere teslim edildiğini belirterek, bunların öğrenciler tarafından güzel günlerde kullanılmasını diledi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE 17 İLÇEDEKİ 430...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE 17 İLÇEDEKİ 430 İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSEYE SPOR MALZEMESİ DESTEĞİ SAĞLIYOR. KIRSAL BÖLGELERDEKİ OKULLARIN DA DAHİL EDİLDİĞİ ÇALIŞMAYLA ÖĞRENCİLERİN FARKLI SPOR BRANŞLARIYLA BULUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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