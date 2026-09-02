Erzin'de beklenmedik ziyaretçi: evde görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya bırakıldı

olay yeri ve müdahale:

Hatay'ın Erzin ilçesi Yeni Mahallesi'nde bir evde yılan görülmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen ekipler, evde yaptıkları tespit ve müdahale ile durumu kontrol altına aldı.

yakalanma ve bırakılma:

Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmayla yılan zarar verilmeden yakalandı. Yakalanan yılan daha sonra uygun bir alana taşınarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

ERZİN YENİ MAHALLESİ’NDE BİR EVİN İÇERİSİNDE GÖRÜLEN YILAN, EKİPLER TARAFINDAN ZARAR VERİLMEDEN YAKALANARAK DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI.