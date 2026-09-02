Dolar 48,2943 +0,05%
Euro 55,9671 +0,05%
Bist 13.952,06 -1,95%
Altın Gram 6.785,75 -0,59%
EUR/USD 1,1583 -0,08%
Brent Petrol 94,91 +0,27%
--°

Erzin'de beklenmedik ziyaretçi: evde görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya bırakıldı

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir evde görülen yılan, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince zarar verilmeden yakalandı ve doğal yaşam alanına bırakıldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Erzin'de beklenmedik ziyaretçi: evde görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya bırakıldı

olay yeri ve müdahale:

Hatay'ın Erzin ilçesi Yeni Mahallesi'nde bir evde yılan görülmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen ekipler, evde yaptıkları tespit ve müdahale ile durumu kontrol altına aldı.

yakalanma ve bırakılma:

Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmayla yılan zarar verilmeden yakalandı. Yakalanan yılan daha sonra uygun bir alana taşınarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

ERZİN YENİ MAHALLESİ’NDE BİR EVİN İÇERİSİNDE GÖRÜLEN YILAN, EKİPLER TARAFINDAN ZARAR VERİLMEDEN...

ERZİN YENİ MAHALLESİ’NDE BİR EVİN İÇERİSİNDE GÖRÜLEN YILAN, EKİPLER TARAFINDAN ZARAR VERİLMEDEN YAKALANARAK DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İhsaniye'de turşuluk salatalık hasadı: üreticiler ve tarım ekipleri sahada
images

Toroslarda kekik mesaisi: Akseki'nin aroması aile bütçesine dönüşüyor
images

İscehisar'da zirai ilaç bayilerine mevzuata uygunluk denetimi
images

Sandıklı'da yaralı puhu kuşu tedavi için koruma altına alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağlıca'da mezrone için ortak atılım: kooperatifle verim ve marka hedefleniyor

Zile MYO kampüsüne 200 kişilik cami inşası başladı

Söke'de kavşakta meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Aksöğüt kırsalında traktör devrildi: 4 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı