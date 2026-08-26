Erzurum kent konseyi başkanı Hüseyin Tanfer'den malazgirt zaferi mesajı

Erzurum Kent Konseyi'nden Malazgirt Zaferi mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda milletin tarihindeki dönüm noktasına ve bu zaferin günümüze taşıdığı sorumluluklara dikkat çekti.

Tanfer, kutlama mesajında zaferin sadece bir askeri başarı olmadığını; aynı zamanda milletin birlik, azim ve kararlılığının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

zaferin tarihî önemi:

Mesajda, 26 Ağustos 1071 tarihli Malazgirt Zaferi’nin Türklerin Anadolu’ya kalıcı yerleşmelerinin ve burada büyük bir medeniyet inşa etmenin kapılarını araladığını belirten Tanfer, zaferi ecdadın fedakârlık ve kahramanlığına atıfta bulunarak anlattı.

Tanfer, Selçuklu Sultanı Alp Arslan önderliğinde kazanılan bu zaferin, Anadolu’nun Türk yurdu olma sürecine yaptığı katkıyı ve milletin tarih sahnesindeki yerinin sağlamlaşmasını ön plana çıkardı.

gelecek vizyonuna ve birlik mesajına vurgu:

Konsey başkanı, 955 yıl sonra bu mirası sürdürme sorumluluğuna işaret ederek, ülkenin geleceğine yönelik hedeflere de değindi. Mesajında 2053 ve 2071 vizyonlarına uygun bir Türkiye inşa etme kararlılığına vurgu yaptı ve bu hedeflere milletçe el ele ilerleme çağrısında bulundu.

Tanfer, Malazgirt’in yalnızca tarihî bir zafer olmadığını; Anadolu’nun ebediyete kadar Türk yurdu olacağının bir tapusu olarak gördüklerini ifade etti ve bu ruhun korunmasının önemini vurguladı.

Ayrıca konuşmasında, farklılıklar içinde birlik ve beraberliği muhafaza eden ruhun canlı kalmasının, Cumhuriyetin ikinci yüzyılı hedefleri bağlamında "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ilerlerken taşıdığı öneme değindi.

Mesajın sonunda Tanfer, Malazgirt’ten Büyük Taarruz’a kadar uzanan zaferlerin komutanlarını, Sultan Alparslan’ı ve kahraman ecdadı rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Tanfer, sözlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitleri saygı ve rahmetle anarak, gazilere de minnetle yad etti ve "Ruhları şad olsun. Allah bu aziz milleti her daim muzaffer eylesin." dileğiyle sonlandırdı.

ERZURUM KENT KONSEYİ BAŞKANI HÜSEYİN TANFER, MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 955. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.