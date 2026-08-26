Dolar 48,1029 +0,05%
Euro 56,1207 -0,10%
Bist 14.669,51 +1,35%
Altın Gram 7.228,70 -0,43%
EUR/USD 1,1659 -0,14%
Brent Petrol 86,17 -1,26%
--°

Erzurum kent konseyi başkanı Hüseyin Tanfer'den malazgirt zaferi mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümünde tarihî miras, birlik vurgusu ve 2053-2071 vizyonuna bağlılığı dile getirdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 16:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum kent konseyi başkanı Hüseyin Tanfer'den malazgirt zaferi mesajı

Erzurum Kent Konseyi'nden Malazgirt Zaferi mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda milletin tarihindeki dönüm noktasına ve bu zaferin günümüze taşıdığı sorumluluklara dikkat çekti.

Tanfer, kutlama mesajında zaferin sadece bir askeri başarı olmadığını; aynı zamanda milletin birlik, azim ve kararlılığının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

zaferin tarihî önemi:

Mesajda, 26 Ağustos 1071 tarihli Malazgirt Zaferi’nin Türklerin Anadolu’ya kalıcı yerleşmelerinin ve burada büyük bir medeniyet inşa etmenin kapılarını araladığını belirten Tanfer, zaferi ecdadın fedakârlık ve kahramanlığına atıfta bulunarak anlattı.

Tanfer, Selçuklu Sultanı Alp Arslan önderliğinde kazanılan bu zaferin, Anadolu’nun Türk yurdu olma sürecine yaptığı katkıyı ve milletin tarih sahnesindeki yerinin sağlamlaşmasını ön plana çıkardı.

gelecek vizyonuna ve birlik mesajına vurgu:

Konsey başkanı, 955 yıl sonra bu mirası sürdürme sorumluluğuna işaret ederek, ülkenin geleceğine yönelik hedeflere de değindi. Mesajında 2053 ve 2071 vizyonlarına uygun bir Türkiye inşa etme kararlılığına vurgu yaptı ve bu hedeflere milletçe el ele ilerleme çağrısında bulundu.

Tanfer, Malazgirt’in yalnızca tarihî bir zafer olmadığını; Anadolu’nun ebediyete kadar Türk yurdu olacağının bir tapusu olarak gördüklerini ifade etti ve bu ruhun korunmasının önemini vurguladı.

Ayrıca konuşmasında, farklılıklar içinde birlik ve beraberliği muhafaza eden ruhun canlı kalmasının, Cumhuriyetin ikinci yüzyılı hedefleri bağlamında "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ilerlerken taşıdığı öneme değindi.

Mesajın sonunda Tanfer, Malazgirt’ten Büyük Taarruz’a kadar uzanan zaferlerin komutanlarını, Sultan Alparslan’ı ve kahraman ecdadı rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Tanfer, sözlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitleri saygı ve rahmetle anarak, gazilere de minnetle yad etti ve "Ruhları şad olsun. Allah bu aziz milleti her daim muzaffer eylesin." dileğiyle sonlandırdı.

ERZURUM KENT KONSEYİ BAŞKANI HÜSEYİN TANFER, MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 955. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA...

ERZURUM KENT KONSEYİ BAŞKANI HÜSEYİN TANFER, MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 955. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yüz on bir yıllık vefa Manisa'da yankılandı
images

Erzurum tarih derneği başkanından Malazgirt'in 955. yıl dönümünde vefa çağrısı
images

Ahlat'ta rektörler buluştu: bölge üniversiteleri ortak akılla güçlenmeyi hedefli...
images

Erzurum'da din görevlilerinin musiki yetkinliği için kursiyer seçimi yapıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzurum'un simge büfesi otobüs çarpmasıyla zarar gördü

Esenler belediyesi yeni eğitim yılına çanta dolusu destekle başladı

sivil polis Heimlich manevrasıyla kadının hayatını kurtardı

Sahilkent site yönetimlerinden ortak talep: arıtma tesisi yerleşimden taşınsın

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı