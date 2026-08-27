Erzurum sanayisine nefes: 2. OSB'ye 650 hektarlık ilave alan tahsis edildi

650 hektarlık tahsis onaylandı

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için uzun süredir yürütülen ilave alan tahsis süreci nihayet tamamlandı. Karar, bölgenin arazi ihtiyacına yanıt verirken şehirdeki üretim ve yatırım kapasitesinin genişletilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte OSB sınırlarına eklenen 650 hektarlık alanın sanayi altyapısına yapılacak yatırımlar için kullanılacağı bildirildi.

süreçte koordinasyon ve paydaş katkısı

Tahsisin sağlanmasında şehir yönetimi, merkez hükümet ve ilgili bürokratik birimler arasında yoğun bir koordinasyon yürütüldü. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, konuyla ilgili açıklamasında sürecin takip edilmesinde emeği geçen tüm taraflara teşekkür ettiğini belirtti. Özakalın, sürecin siyasi erkân ve bürokrasi arasındaki eşgüdümle ilerlediğini vurguladı.

Özakalın’ın teşekkür mesajında yer alan isimler:

Özakalın, alanın şehre kazandırılmasında emeği geçenler arasında şu isimleri saydı: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı (Önceki Dönem Erzurum Valisi) Sayın Mustafa Çiftçi, Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Sayın Yusuf Tekin, Önceki Dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Sayın Selami Altınok, Erzurum Valisi Sayın Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Sayın Fatma Öncü, Sayın Mehmet Emin Öz ve Sayın Abdurrahim Fırat, MHP Erzurum Milletvekili Sayın Kamil Aydın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Sayın İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Sayın Adem Yurdagül.

beklenen etkiler ve sonraki adımlar

Yeni tahsis edilen arazinin öncelikle altyapı yatırımlarına açılması, sanayi parsellerinin planlanması ve yatırımcı taleplerine göre kullanıma sunulması bekleniyor. ETSO ve ilgili kurumlar, alanın planlı ve etkin kullanımı için önümüzdeki dönemde uygulama projeleri ve yatırım teşvikleri üzerinde çalışacak. Özakalın, ayrıca sürece katkı sunan tüm bürokratlar ve paydaşlara teşekkür ederek, yeni alanın Erzurum sanayisine hayırlı olmasını diledi.

ERZURUM 2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE (OSB) UZUN SÜREDİR ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLEN 650 HEKTARLIK İLAVE ALANIN TAHSİS SÜRECİ TAMAMLANDI. ERZURUM İŞ DÜNYASI VE SANAYİCİLERİ ADINA BİR AÇIKLAMA YAPAN TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE ETSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SAİM ÖZAKALIN, SÜRECİN ŞEHRİN SANAYİ ALTYAPISINA SAĞLAYACAĞI KATKIYA DİKKAT ÇEKEREK MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ.