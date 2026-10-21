Erzurum ticaret ve sanayi odası heyeti Amsterdam'da ihracat arayışında

ETSO heyeti Hollanda temaslarına başladı:

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) üyelerinden oluşan 13 kişilik sektörel ticaret heyeti, gıda, tarım, süt ürünleri ve hayvancılık alanlarında yeni ihracat fırsatları yaratmak amacıyla Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da ticari temaslarına başladı. Heyet programı, 19-23 Ekim tarihlerinde Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülüyor.

saha ziyaretleri ve tesis incelemeleri:

Heyette ETSO Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Gacıroğlu ve Abdurrahman Şakiroğlu başkanlık ediyor; meclis üyesi Hasan Özdicle ile Genel Sekreter Yardımcısı Hakan İnanlı ve sektör temsilcileri de programda yer aldı. Heyet, Avrupa pazarında faaliyet gösteren Koç Sucukları Et Entegre, Silifke Süt Ürünleri ve Enka Horeca tesislerine saha ziyaretleri gerçekleştirerek üretim, paketleme ve dağıtım süreçlerini yerinde inceledi.

ikili görüşmeler ve iş geliştirme:

Firma yetkilileriyle gerçekleştirilen B2B görüşmelerde, Erzurumlu iş insanları pazar dinamikleri ve lojistik uygulamalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretler kapsamında Hollanda Türk İş Adamları Derneği (HOTIAD) ile de bir istişare toplantısı düzenlendi; toplantıya Dutch Trade Center Kurucusu Aydın Daldal ve HOTIAD üyesi Mustafa Özcan katıldı.

Toplantılarda, Türk firmalarının Hollanda pazarına giriş stratejileri, gıda ve tarım sektöründeki yeni teknolojiler ile ortak yatırım imkanları üzerinde duruldu. Katılımcılar, tesis incelemelerinden elde edilen verilerin yerel üreticilerin ihracat süreçlerine uygulanabilirliğini değerlendirdi.

hedefler ve yerel değerlendirme:

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, heyetin temaslarını değerlendirirken şehrin tarım ve hayvancılık kapasitesine vurgu yaptı. Özakalın, "Erzurum, tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerinde güçlü bir altyapıya ve büyük bir potansiyele sahiptir. Üyelerimizi bu alanda dünyanın en önemli tecrübelerinden birine sahip olan Hollanda pazarıyla buluşturarak, şehrimizin ihracat kapasitesini yeni teknolojilerle artırmayı planlıyoruz," ifadelerini kullandı.

Heyetin Amsterdam temaslarının, gıda ve süt ürünleri odaklı işletmelerin küresel vizyonunu genişletmesi ve Erzurum’un üretim hedeflerine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor. Programın dönüşünde elde edilen somut iş bağlantıları ve yol haritası, kentteki firmaların uluslararası pazarlara erişimi açısından değerlendirilecek.

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) ÜYELERİNDEN OLUŞAN 13 KİŞİLİK SEKTÖREL TİCARET HEYETİ, GIDA, TARIM, SÜT ÜRÜNLERİ VE HAYVANCILIK ALANLARINDA YENİ İHRACAT FIRSATLARI OLUŞTURMAK AMACIYLA HOLLANDA’NIN BAŞKENTİ AMSTERDAM’DA TİCARİ TEMASLARINA BAŞLADI.