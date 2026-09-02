Kahta-Siverek yolunda kontrolü kaybeden hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

kaza ve olay yeri:

Adıyaman Kahta-Siverek karayolu Gölgeli (Bervdol) köyü yakınlarında, 06 CIG 183 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi. Edinilen bilgiye göre araç, sürücü M.A.A. (53)'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve devrildi.

yaralılar ve müdahale:

Kazada sürücü M.A.A. (53) ile araçta bulunan N.A. (47), Ö.A. (45) ve H.D. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, ambulanlarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların tedavi süreçlerine ilişkin ayrıntılı sağlık bilgisi yetkililerce paylaşılmadı.

inceleme ve soruşturma:

Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeni ve olaydaki diğer hususların belirlenmesi için soruşturma devam ediyor.

ADIYAMAN KAHTA-SİVEREK KARAYOLUNDA HAFİF TİCARİ ARACIN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.