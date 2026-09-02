Dolar 48,2930 +0,05%
Euro 55,9408 +0,00%
Bist 13.876,66 -2,48%
Altın Gram 6.769,73 -0,83%
EUR/USD 1,1579 -0,12%
Brent Petrol 94,88 +0,24%
--°

Kahta-Siverek yolunda kontrolü kaybeden hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

Adıyaman Kahta-Siverek yolunda hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü dahil 4 kişi yaralandı; yaralılar Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kahta-Siverek yolunda kontrolü kaybeden hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

kaza ve olay yeri:

Adıyaman Kahta-Siverek karayolu Gölgeli (Bervdol) köyü yakınlarında, 06 CIG 183 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi. Edinilen bilgiye göre araç, sürücü M.A.A. (53)'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve devrildi.

yaralılar ve müdahale:

Kazada sürücü M.A.A. (53) ile araçta bulunan N.A. (47), Ö.A. (45) ve H.D. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, ambulanlarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların tedavi süreçlerine ilişkin ayrıntılı sağlık bilgisi yetkililerce paylaşılmadı.

inceleme ve soruşturma:

Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeni ve olaydaki diğer hususların belirlenmesi için soruşturma devam ediyor.

ADIYAMAN KAHTA-SİVEREK KARAYOLUNDA HAFİF TİCARİ ARACIN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN...

ADIYAMAN KAHTA-SİVEREK KARAYOLUNDA HAFİF TİCARİ ARACIN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zamanında müdahale sayesinde palet fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü
images

Mudurnu'da yangın ve muhabirin alevlerden çıkardığı kaplumbağa
images

Kağıthane'de rezidanstan düşen 26 yaşındaki kadın hayatını yitirdi
images

Mudurnu'da bahçe yangını ormana sıçradı; muhabir kaplumbağayı kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gençlerbirliği sabah antrenmanıyla Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Kağıthane'de rezidanstan düşen 26 yaşındaki kadın hayatını yitirdi

Mudurnu'da bahçe yangını ormana sıçradı; muhabir kaplumbağayı kurtardı

ColendiBank küresel erişimini BNY iş birliğiyle genişletiyor

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı