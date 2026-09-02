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İşletmede çıkan aile tartışması kavgaya dönüştü: bir kişi cam darbesiyle yaralandı

Adıyaman'da bir işletmede abi ile kardeş arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü; cam parçalarından yaralanan kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İşletmede çıkan aile tartışması kavgaya dönüştü: bir kişi cam darbesiyle yaralandı

Olayın detayları:

Adıyaman'da Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede, Halil İbrahim K. ile Muhammed Sait K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü ve bu esnada Halil İbrahim K., cam parçalarından aldığı darbeler sonucu yaralandı.

Olayın bildirimi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve arama çalışması:

Kavganın ardından bölgeden uzaklaşan Muhammed Sait K. için emniyet ekipleri tarafından yakalama çalışması başlatıldı. Polis olay yerinde delil toplama ve tanık ifadelerini alma yönünde incelemelerini sürdürüyor.

Konuya ilişkin resmi işlemler devam ederken, adli ve idari soruşturmanın polisin çalışmasıyla paralel yürütüleceği bildirildi.

ADIYAMAN’DA BİR İŞLETMEDE ABİ-KARDEŞ ARASINDA ÇIKAN SÖZLÜ TARTIŞMANIN KAVGAYA DÖNÜŞMESİ SONUCU 1...

ADIYAMAN’DA BİR İŞLETMEDE ABİ-KARDEŞ ARASINDA ÇIKAN SÖZLÜ TARTIŞMANIN KAVGAYA DÖNÜŞMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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