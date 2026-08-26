Erzurum'da 30 Ağustos provası için bazı yollar trafiğe kapatılacak

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı provası dolayısıyla kentte ulaşım planlamasında geçici düzenlemeye gidilecek.

ne zaman ve süre:

Uygulama, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü sabah saatlerinde gerçekleşecek. Belirtilen saat aralığı 09.00 ile 11.00 olarak açıklandı.

etkilenen güzergahlar:

Valiliğin duyurusuna göre kapatılacak güzergahlar şunlar: Büyükşehir Belediyesi-Havuzbaşı, Havuzbaşı-Hastaneler Caddesi ve Havuzbaşı-Paşalar Caddesi. Bu yollar belirtilen saatler arasında geçici olarak trafiğe kapalı olacak.

Yetkililer, provanın güvenli ve düzenli şekilde yürütülmesi amacıyla alınan kararın uygulamaya konduğunu belirtti. Sürücüler ve vatandaşların planlarını bu düzenlemeyi göz önünde bulundurarak yapmaları; gerekli hallerde alternatif güzergah ve ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri öneriliyor.

ERZURUM’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI PROVALARI NEDENİYLE BAZI YOLLAR GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILACAK.