Erzurum'da artistik bilardo şampiyonası başladı

Türkiye Bilardo Federasyonu takviminde yer alan artistik bilardo şampiyonası, Anadolu'nun Zirvesi olarak adlandırılan Erzurum'da başladı. Organizasyon, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Erzurum Buz Hokeyi Salonu bünyesindeki bilardo salonunda gerçekleştiriliyor.

turnuva düzeni ve takvim:

Şampiyonada etap müsabakaları 19 Kasım tarihine kadar sürecek; milli takım finali ise 21 Kasım'da oynanacak. Organizasyonda görev yapan 12 hakem ile birlikte müsabakalar seyirci ve sporcular için kesintisiz bir program sunuyor.

elit sporcular ve yerel temsil:

Turnuvaya aralarında Barış Çin, Serdar Gümüş, Emrah Taç, Bekir Yavuz, Mehmet Sezer ve Hacı Arap Yaman gibi dünya ve Avrupa dereceleri bulunan toplam 13 elit sporcu katıldı. Erzurum Gençlik Spor Kulübü'nden Mehmet Sezer de madalya mücadelesi veriyor; yerel sporcunun ev sahibi avantajını kullanarak iddialı bir performans sergilemesi bekleniyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, mücadelelerin sert geçtiği günlerde hem hakemlere hem sporculara başarı dilediğini belirtti ve Bilardo İl Temsilcisi Oğuzhan Yıldırım ile bilardo antrenörü Kadir Günay'a destekleri için teşekkür etti.

Şampiyonada dereceye giren sporculara kupa ve madalya verilecek; organizasyonun hem ülke içi rekabeti canlı tutması hem de Erzurum'da bilardonun görünürlüğünü artırması hedefleniyor.

TÜRKİYE’NİN ELİT BİLARDOCULARI ANADOLU’NUN ZİRVESİ OLARAK ADLANDIRILAN ERZURUM’DA YARIŞIYOR.