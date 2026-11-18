Galatasaray antrenmanı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan dinamik ısınmayla başladı.

uygulanan çalışmalar:

Isınmanın ardından oyuncular iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Seans, takımların karşı karşıya geldiği çift kale maç ile sonlandı.

güncel hazırlık takvimi:

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. Bu çalışmalar, takımın Samsunspor mücadelesi için planlanan programın parçası oldu.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 12. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.