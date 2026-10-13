UEDAŞ'ın 14. uluslararası şehirlerin ışıkları yarışması sonuçlandı

UEDAŞ'ın uluslararası fotoğraf yarışmasında kazananlar açıklandı

UEDAŞ tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. 'Gece ve Işık' temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden amatör ve profesyonel fotoğrafçılar yoğun ilgi gösterdi.

katılım ve tema değerlendirmesi:

Yarışmaya bu yıl toplam 7 bin 120 fotoğraf gönderildi. Katılımcılar en fazla beşer fotoğraf ile başvuru yapabildi ve binlerce eser, jüriye ışığın estetik kullanımı ve gece atmosferini aktarma becerisine göre değerlendirildi. Organizasyon, sanatın yanı sıra enerji sektörünün gündelik yaşam ve şehir dokusundaki rolünü vurgulamayı amaçladı.

Seçim sürecinde fotoğraflar; ışığın kullanımı, tema uyumu ve teknik yeterlilik kriterleri esas alınarak değerlendirildi. Bu yaklaşım, hem görsel anlatım hem de teknik başarı açısından öne çıkan karelerin belirlenmesini sağladı.

ödüller ve kazananlar:

Jüri değerlendirmesi sonucunda birincilik ödülünü Kocaeli'den katılan Melih Sular kazandı ve 50 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. İkinci olan Ankara'dan Orhan Köse 30 bin TL, üçüncü olan Eskişehir'den Esra Erşahin ise 20 bin TL ile ödüllendirildi. Ödül alan fotoğraflar, ışık kullanımındaki yaratıcılık ve tema ile kurdukları güçlü bağ nedeniyle öne çıktı.

Yarışmanın sonuçları, şehir ışıklarının farklı yorumlarını ve gece fotoğrafçılığının sunduğu estetik zenginliği gün yüzüne çıkardı. Sergilenmeye değer bulunan eserler önümüzdeki etkinlik ve sergilerde izleyiciyle buluşacak.

UEDAŞ’IN GELENEKSEL HALE GETİRDİĞİ VE BU YIL 14’ÜNCÜSÜNÜ DÜZENLEDİĞİ, ULUSLARARASI ŞEHRİN IŞIKLARI FOTOĞRAF YARIŞMASI’NI KAZANANLAR AÇIKLANDI. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA