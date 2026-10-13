Uzun süren bel ağrılarını hafife almayın: gençlerde ankilozan spondilit uyarısı

Ankilozan spondilit uyarısı: ağrıyı ertelemeyin

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Dr. Kutay Can Çamlıca, özellikle genç erişkinlerde başlayan ve süreklilik gösteren bel ya da sırt ağrılarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Dr. Çamlıca, omurga ve sakroiliak eklemleri etkileyen kronik iltihaplı bir romatizma türü olan ankilozan spondilitte erken tanı ve uygun tedavinin önemine dikkat çekiyor.

Erken belirtiler ve dikkat edilmesi gerekenler:

Uzman, ankilozan spondilit açısından değerlendirilmesi gereken başlıca bulguları şöyle sıralıyor: 40 yaşından önce başlayan ve 3 aydan uzun süren bel veya sırt ağrısı; istirahatle geçmeyip hareket etmekle azalan ağrı; 30 dakikadan uzun süren sabah tutukluğu; gece uykudan uyandıran ağrı; ayrıca kalça veya topuk bölgesinde ağrı ve diğer eklemlerde ağrı ile şişlik. Bu belirtiler farklı hastalıklarda da görülebildiğinden kesin tanı, hekim değerlendirmesi ile konulmaktadır.

Tanı, tedavi ve takip süreci:

Dr. Çamlıca, ankilozan spondilit tanısı konulan kişilerin tedavi planının hekime göre belirlendiğini belirtiyor. Tedavi genellikle ilaçlar, düzenli egzersiz, fizik tedavi ve yaşam tarzı değişikliklerini kapsıyor. Uzman, tanı almış bireylerin ilaçlarını doktor önerisi olmadan bırakmamaları veya değiştirmemeleri ve düzenli kontrollerini aksatmamalarının önemini vurguluyor.

Hareketin önemi ve günlük yaşam önerileri:

Hareketli bir yaşamın eklem ve omurga sağlığı için hayati olduğuna dikkat çeken Dr. Çamlıca, yaşa ve sağlık durumuna uygun fiziksel aktivitelerin düzenli yapılmasını, uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınılmasını ve sağlıklı vücut ağırlığının korunmasını öneriyor. Ankilozan spondilitli hastalarda hekim veya fizyoterapist tarafından verilen egzersizlerin düzenli uygulanması ve gerektiğinde fizik tedavi uygulamalarının tedavi planına uygun sürdürülmesi tedavinin önemli bileşenlerindendir.

Uzman ayrıca, belirtilerin erken dönemde tanınmasının ve uygun müdahalenin hareketliliğin korunması ve yaşam kalitesinin sürdürülmesi açısından belirleyici olduğunu belirtti. Bu nedenle uzun süren bel ve sırt ağrılarını ihmal etmeyin; özellikle genç yaşta başlayıp istirahatle geçmeyen ve hareketle azalan ağrılarda sağlık kuruluşuna başvurmak, gerekli değerlendirmeleri yaptırmak önem taşıyor.

Dr. Çamlıca son olarak, düzenli fiziksel aktiviteyi yaşam biçimi haline getirme, sağlıklı vücut ağırlığını koruma ve tanı konulması hâlinde tedavi ile kontrolleri aksatmama çağrısında bulundu: Erken tanı, uygun tedavi ve düzenli hareket; eklem ve omurga sağlığının korunmasına katkı sağlar.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI UZM. DR. KUTAY CAN ÇAMLICA;