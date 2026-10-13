Dolar 49,3371 -0,04%
Euro 55,2332 +0,33%
Bist 12.213,97 +0,52%
Altın Gram 6.679,43 +0,48%
EUR/USD 1,1184 +0,21%
Brent Petrol 104,93 -1,61%
--°

Uzun süren bel ağrılarını hafife almayın: gençlerde ankilozan spondilit uyarısı

40 yaşından önce başlayıp üç aydan uzun süren istirahatle geçmeyen bel veya sırt ağrıları ankilozan spondilit belirtisi olabilir; erken tanı önemlidir.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Uzun süren bel ağrılarını hafife almayın: gençlerde ankilozan spondilit uyarısı

Ankilozan spondilit uyarısı: ağrıyı ertelemeyin

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Dr. Kutay Can Çamlıca, özellikle genç erişkinlerde başlayan ve süreklilik gösteren bel ya da sırt ağrılarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Dr. Çamlıca, omurga ve sakroiliak eklemleri etkileyen kronik iltihaplı bir romatizma türü olan ankilozan spondilitte erken tanı ve uygun tedavinin önemine dikkat çekiyor.

Erken belirtiler ve dikkat edilmesi gerekenler:

Uzman, ankilozan spondilit açısından değerlendirilmesi gereken başlıca bulguları şöyle sıralıyor: 40 yaşından önce başlayan ve 3 aydan uzun süren bel veya sırt ağrısı; istirahatle geçmeyip hareket etmekle azalan ağrı; 30 dakikadan uzun süren sabah tutukluğu; gece uykudan uyandıran ağrı; ayrıca kalça veya topuk bölgesinde ağrı ve diğer eklemlerde ağrı ile şişlik. Bu belirtiler farklı hastalıklarda da görülebildiğinden kesin tanı, hekim değerlendirmesi ile konulmaktadır.

Tanı, tedavi ve takip süreci:

Dr. Çamlıca, ankilozan spondilit tanısı konulan kişilerin tedavi planının hekime göre belirlendiğini belirtiyor. Tedavi genellikle ilaçlar, düzenli egzersiz, fizik tedavi ve yaşam tarzı değişikliklerini kapsıyor. Uzman, tanı almış bireylerin ilaçlarını doktor önerisi olmadan bırakmamaları veya değiştirmemeleri ve düzenli kontrollerini aksatmamalarının önemini vurguluyor.

Hareketin önemi ve günlük yaşam önerileri:

Hareketli bir yaşamın eklem ve omurga sağlığı için hayati olduğuna dikkat çeken Dr. Çamlıca, yaşa ve sağlık durumuna uygun fiziksel aktivitelerin düzenli yapılmasını, uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınılmasını ve sağlıklı vücut ağırlığının korunmasını öneriyor. Ankilozan spondilitli hastalarda hekim veya fizyoterapist tarafından verilen egzersizlerin düzenli uygulanması ve gerektiğinde fizik tedavi uygulamalarının tedavi planına uygun sürdürülmesi tedavinin önemli bileşenlerindendir.

Uzman ayrıca, belirtilerin erken dönemde tanınmasının ve uygun müdahalenin hareketliliğin korunması ve yaşam kalitesinin sürdürülmesi açısından belirleyici olduğunu belirtti. Bu nedenle uzun süren bel ve sırt ağrılarını ihmal etmeyin; özellikle genç yaşta başlayıp istirahatle geçmeyen ve hareketle azalan ağrılarda sağlık kuruluşuna başvurmak, gerekli değerlendirmeleri yaptırmak önem taşıyor.

Dr. Çamlıca son olarak, düzenli fiziksel aktiviteyi yaşam biçimi haline getirme, sağlıklı vücut ağırlığını koruma ve tanı konulması hâlinde tedavi ile kontrolleri aksatmama çağrısında bulundu: Erken tanı, uygun tedavi ve düzenli hareket; eklem ve omurga sağlığının korunmasına katkı sağlar.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI UZM. DR. KUTAY CAN ÇAMLICA;

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI UZM. DR. KUTAY CAN ÇAMLICA;

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kansızlık hastalık değil, vücudun uyarısıdır
images

İscehisar çiftçilerine sertifikalı tohumla verim artırma desteği
images

Gençlerle geçmişe yolculuk: Kocadere kamp alanı protokolü imzalandı
images

Akmerkez Live Well'de uzmanlardan bütünleşik uzun yaşam reçetesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Belgelendirme ile ustalık buluşuyor: AESOB sınav merkezi mesleki yeterliliği yaygınlaştırıyor

Deprem bölgesinde çocuklara neşe: Nurdağı ve İslahiye'de etkinlikler

Kansızlık hastalık değil, vücudun uyarısıdır

İscehisar çiftçilerine sertifikalı tohumla verim artırma desteği

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi