Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama:

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kent genelinde yürüttüğü farkındalık çalışmalarıyla kamuoyuna mesaj verdi. Etkinlikler, farklı birimlerde görev yapan kadın polis memurlarının katılımıyla gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerini içerdi.

Yapılan paylaşımda, kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğuna dikkat çekildi ve kurumun bu alandaki kararlılığı vurgulandı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü mesajında şu ifadelere yer verildi: “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde bir kez daha vurguluyoruz ki; kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir bahanesi olamaz. Kadınların güvenli, huzurlu ve şiddetten uzak bir yaşam sürmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Erzurum Emniyet Müdürlüğü olarak; kadınların yanında olmaya, şiddetin her türüne karşı kararlılıkla mücadele etmeye ve ihtiyaç duyulan her anda destek sunmaya devam ediyoruz.”

KADES tanıtımı ve ulaşılabilir destek:

Etkinliklerde vatandaşlara, akıllı telefonlara indirilebilen Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı. Yetkililer, şiddete maruz kalan veya şiddete tanık olan kişilerin KADES üzerinden tek tuşla güvenlik güçlerine ulaşarak hızlıca yardım talep edebileceğini hatırlattı.

Emniyet yetkilileri, toplumsal bilinç ve etkin müdahalenin önemine işaret ederek, şiddetin önlenmesinde sadece kolluk kuvvetlerinin değil tüm toplumun sorumluluğu olduğunu belirtti. Yapılan çalışmaların amaçlarından biri, hem mağdurların destek mekanizmalarını tanımasını sağlamak hem de potansiyel müdahale süreçlerini hızlandırmaktır.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, kadınların güvenliğini sağlamak ve şiddetin her türüyle mücadele etmek üzere sahada ve iletişim kanallarında destek sunmayı sürdüreceğini açıkladı.

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ DOLAYISIYLA KENT GENELİNDE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRDİ.