kaza olayı:

Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde 24 Ekim'de meydana gelen kazada, iki aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan bir Samsunspor taraftarı hayatını kaybetti. Olayla ilgili ilk bilgiler, kaza sonrası yaralanan yolcunun hastaneye kaldırıldığı yönündeydi.

kazanın ayrıntıları:

Kaza, 24 Ekim tarihinde, Savaş Çoban idaresindeki 55 ASV 743 plakalı araç ile Birol Balçık yönetimindeki 55 AKM 103 plakalı aracın çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışma sırasında yolcu konumunda bulunan Alper Daş (26) ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan Daş, ameliyata alınmak üzere özel bir hastaneye sevk edildi ve yapılan müdahalelere rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

cenaze töreni ve uğurlama:

Alper Daş için bugün Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'ndeki 30 Ağustos Kadifekale Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törene yakınları ve taraftarlar katılırken, Samsunspor kulübü de çiçek gönderdi. Cenaze namazının ardından Daş, aile kabristanı olan Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SAMSUN’UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE SAMSUNSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇINA GİDERKEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN 26 YAŞINDAKİ SAMSUNSPOR TARAFTARI ALPER DAŞ, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.