Gazipaşa'da müstakil evde yangın

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğle saatlerinde, Yeni Güney Mahallesi'nde Erdem Görgülü'ye ait müstakil bir evde yangın çıktı. Evden yükselen yoğun dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

yangının çıkışı ve ihbar:

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 13.00 civarında başladı; çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İhbarın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ile Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi ve kısa sürede olay yerine ulaştı.

müdahale ve hasar:

Ekipler alevlerin çevreye sıçramasını önlemek için yoğun bir söndürme çalışması yürüttü. Yapılan koordineli müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü; evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

GAZİPAŞA İLÇESİNDE MÜSTAKİL BİR EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUYA NEDEN OLDU