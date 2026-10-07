Erzurum'da evden sağlık desteği: çevrim içi danışmanlık uygulaması başladı

Erzurum'da çevrim içi danışmanlık hizmeti başladı

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde çevrim içi danışmanlık hizmetinin başlatıldığını duyurdu. Vatandaşlar, evlerinden çıkmadan merkezlerin sunduğu çeşitli alanlarda destek alabilecek.

hangi hizmetler sunuluyor:

Çevrim içi danışmanlık kapsamında psikolog, diyetisyen, sosyal çalışmacı ve sigara bırakma polikliniği hekimi tarafından hizmet verilecek. Ruh sağlığı, sağlıklı beslenme, sosyal destek ve sigarayı bırakma konularında uzmanlar aracılığıyla yönlendirme ve danışmanlık sağlanacak.

randevu nasıl alınır:

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların MHRSye web sitesi veya mobil uygulama üzerinden giriş yapmaları ve "Uzaktan Değerlendirme" seçeneğini tercih etmeleri gerekiyor. Randevu işlemi tamamlandıktan sonra Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan ilgili danışmanlık hizmetlerine çevrim içi olarak erişilebilecek.

Sağlık Müdürlüğü, uygulamanın vatandaşlar için ulaşılabilir ve ücretsiz bir destek kanalı olacağını belirtti; randevu sonrası hizmetlerin merkez uzmanları tarafından çevrim içi ortamda yürütüleceği vurgulandı.

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİNDE ÇEVRİM İÇİ DANIŞMANLIK HİZMETİNİN BAŞLADIĞINI DUYURDU. VATANDAŞLAR, EVLERİNDEN ÇIKMADAN FARKLI ALANLARDA ÜCRETSİZ SAĞLIK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLECEK.