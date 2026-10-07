Dolar 49,1927 +0,04%
Euro 54,9859 -0,65%
Bist 12.103,88 -2,18%
Altın Gram 6.561,51 -0,92%
EUR/USD 1,1176 -0,77%
Brent Petrol 101,28 +0,70%
--°

Erzurum'da evden sağlık desteği: çevrim içi danışmanlık uygulaması başladı

Erzurum'da Sağlıklı Hayat Merkezlerinde çevrim içi danışmanlık uygulaması başladı; MHRS üzerinden randevu alınarak evden ücretsiz sağlık desteği sağlanacak.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Erzurum'da evden sağlık desteği: çevrim içi danışmanlık uygulaması başladı

Erzurum'da çevrim içi danışmanlık hizmeti başladı

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde çevrim içi danışmanlık hizmetinin başlatıldığını duyurdu. Vatandaşlar, evlerinden çıkmadan merkezlerin sunduğu çeşitli alanlarda destek alabilecek.

hangi hizmetler sunuluyor:

Çevrim içi danışmanlık kapsamında psikolog, diyetisyen, sosyal çalışmacı ve sigara bırakma polikliniği hekimi tarafından hizmet verilecek. Ruh sağlığı, sağlıklı beslenme, sosyal destek ve sigarayı bırakma konularında uzmanlar aracılığıyla yönlendirme ve danışmanlık sağlanacak.

randevu nasıl alınır:

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların MHRSye web sitesi veya mobil uygulama üzerinden giriş yapmaları ve "Uzaktan Değerlendirme" seçeneğini tercih etmeleri gerekiyor. Randevu işlemi tamamlandıktan sonra Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan ilgili danışmanlık hizmetlerine çevrim içi olarak erişilebilecek.

Sağlık Müdürlüğü, uygulamanın vatandaşlar için ulaşılabilir ve ücretsiz bir destek kanalı olacağını belirtti; randevu sonrası hizmetlerin merkez uzmanları tarafından çevrim içi ortamda yürütüleceği vurgulandı.

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİNDE ÇEVRİM İÇİ DANIŞMANLIK HİZMETİNİN...

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİNDE ÇEVRİM İÇİ DANIŞMANLIK HİZMETİNİN BAŞLADIĞINI DUYURDU. VATANDAŞLAR, EVLERİNDEN ÇIKMADAN FARKLI ALANLARDA ÜCRETSİZ SAĞLIK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLECEK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırsaldaki kız çocukları ve annelere psiko-eğitimle güçlendirme seferberliği
images

Sigortacılığın odak değişimi: prim büyümesi yerine Türkiye’nin koruma açığını ka...
images

İncirliova okullar kampüsünde altyapı ve çevre düzenlemesi için adım atıldı
images

Konak kafe çıkmazı: komisyon tahliye ve hukuki süreci değerlendirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Duvarlara sevgiyle çizilen farkındalık: İnegöl’de öğrenciler hayvanları anlattı

Kepez'de 8 yıllık birikim sonrası ev temizliği: 6 kamyon atık çıkarıldı

Yunusemre'de zeytin ve yaşlı bakımı için yeni adımlar

Denizli İdman Yurdu'nda yönetim krizi: istifa ya da kayyum uyarısı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi