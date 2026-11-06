Erzurum'da TAKE projesi toplantısı: atıl araziler üretime kazandırma gündemi

Erzurum'da TAKE Projesi toplantısı gerçekleştirildi

Erzurum, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamındaki toplantıya ev sahipliği yaptı. Organizasyona sektör temsilcileri ve kamu yetkilileri katıldı; buluşmada bölge tarımının güçlendirilmesi ve atıl durumdaki tarım arazilerinin değerlendirilmesi ön plana çıktı. Toplantının açılış konuşmalarını Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu yaptı.

atıl alanların üretime kazandırılması hedefi:

Toplantıda, TAKE Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalar detaylandırıldı. Katılımcılar, atıl arazilerin tespiti, uygun teknik destek ve altyapı yatırımları yoluyla üretime dahil edilmesi için atılacak adımları ve önceliklendirme kriterlerini ele aldı. Ayrıca bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bölgesel üretim profiline uygun modellemelerle verimliliğin artırılması ihtiyaçları üzerinde duruldu.

kurumlar arası iş birliği ve yol haritası:

Görüşmelerde, ilgili kurumlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının, saha çalışmalarıyla koordinasyonun ve uygulanabilir pilot projelerin önemine vurgu yapıldı. Toplantı sonrası Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, organizasyonun verimli geçtiği belirtilerek; Tarımsal üretimin güçlenmesi adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Nazik katılımlarıyla toplantımıza değer katan ve tarımın geleceğine katkı sunan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz ifadelerine yer verildi.

Toplantı, TAKe Projesi kapsamındaki adımların somutlaştırılması ve izlenecek yol haritasının belirlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi; bundan sonraki süreçte atıl alanların sahada tespit edilmesi ve pilot uygulamalarla hızlandırılmış uygulama planlarının hazırlanması bekleniyor.

ERZURUM, TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ (TAKE) PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ÖNEMLİ BİR TOPLANTIYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI. SEKTÖR TEMSİLCİLERİ VE YETKİLİLERİN BİR ARAYA GELDİĞİ TOPLANTIDA, TARIMSAL ÜRETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE ATIL ARAZİLERİN ÜRETİME KAZANDIRILMASI HEDEFLERİ ÖN PLANA ÇIKTI.