toplantı ve katılımcılar:

Erzurum Valisi Aydın Baruş başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında, il genelinde uzun süreli bırakılan ve kullanılmayan araçların durumu masaya yatırıldı. Toplantıya tüm ilçe kaymakamları ve ilgili paydaş kurum temsilcileri katıldı.

kamusal alanlardaki araçlar ve etkileri:

Görüşmede, cadde, sokak, meydan ve park gibi kamunun ortak kullanım alanları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan terk edilmiş, hurda, hasarlı, buluntu veya kullanılamaz durumdaki araçların şehir estetiğini bozduğu ve güvenlik riski oluşturduğu ifade edildi.

yürütülecek çalışmalar ve koordinasyon:

Toplantıda, bu araçların tespit edilerek bulundukları yerlerden kaldırılmasına yönelik yürütülecek çalışmalar ele alındı. Kurumlar arası koordinasyon değerlendirildi ve saha çalışmalarının etkin bir şekilde sürdürülmesine karar verildi.

Alınan kararlar doğrultusunda tespit ve müdahale süreçlerinin planlanması için ilgili birimler arasında iş birliği sağlanacak ve uygulama sahada takip edilecek.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ’UN BAŞKANLIĞINDA, İL GENELİNDE UZUN SÜRELİ BIRAKILAN VE KULLANILMAYAN ARAÇLARA YÖNELİK KAPSAMLI BİR DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.