Akseki'de yangın bilançosu

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Akseki köyü'nde çıkan yangında, K.G.'ye ait 2 katlı ahşap ev ile bir ahır kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

İtfaiye ve orman ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Ekipler, söndürme çalışmalarının ardından bölgede soğutma işlemine devam ediyor. Olay yerinde can kaybına veya yaralanmaya ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kurtarılan eşyalar ve soruşturma:

Yanan evden çıkarılan ziynet eşyaları, itfaiye ekiplerince sahiplerine teslim edildi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı; yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.

Yetkililer, benzer yapısal yangınlarda erken ihbarın ve koordineli müdahalenin önemine dikkat çekerken, soruşturmanın sonucuna göre olayın kesin nedeni netleşecek.

Çorum'da alevlere teslim olan 2 katlı ahşap ev ve ahır küle döndü