Miami'de fedex kargo uçağı iniş sonrası pistten çıktı

ABD'nin Tennessee eyaletinden kalkan FedEx kargo uçağı, çarşamba akşamı Miami Uluslararası Havalimanına iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. Olayın ardından Federal Havacılık İdaresi (FAA) havalimanındaki uçuşları geçici olarak durdurdu.

uçuş trafiğinde kesinti:

FAA yetkilileri, havalimanındaki pistlerden birinin dışındaki tüm pistlerin kapatıldığını bildirdi. Müdahale ve kontrol çalışmaları süresince bazı iniş ve kalkışlarda gecikmeler yaşandı; uçuş hareketleri yaklaşık 90 dakika sonra normale döndü.

güvenlik ve soruşturma:

Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ve pistten çıkışın nedenlerinin teknik inceleme ve raporlarla belirleneceğini açıkladı. Bu aksama, ABD'de yılın en yoğun seyahat günlerinden biri olan Şükran Günü'nün bir gün öncesine denk geldiği için kısa süreli de olsa yolcu trafiğini etkiledi.

ABD'de Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan FedEx uçağı pistten çıktı. Uçuşlarda kısa süreli aksamalar yaşandı.