Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalar ve teknik takipler sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

ele geçirilenler:

Operasyonlarda 2 kilo 89,4 gram skunk, 311,31 gram sentetik kannabinoid, 6,45 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15.570 TL bulundu. Elde edilen miktarlar, emniyetin narkotik istatistikleri açısından dikkate değer bulunurken, maddelerin türleri ve miktarları savcılığa bildirildi.

şüphelilerin durumu:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan toplam 10 kişiden K.T. (28) ile S.T. (32) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer isimler olan S.K. (26), B.Ö. (29), Ö.K.K. (20), H.S. (49), Y.Y.K. (21), M.İ.K. (26), C.B. (30) ve F.E. (45) hakkında ise tutuklama kararı verildi ve şüpheliler ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. Yetkililer, benzer suçların önlenmesi ve kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla operasyonların süreceğini bildirdi.

ERZURUM’DA NARKOTİK EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 2 KİLO 89,4 GRAM SKUNK, 311,31 GRAM SENTETİK KANNABİNOİD VE METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 10 KİŞİDEN 8’İ TUTUKLANDI.