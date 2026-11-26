Miniklere uygulamalı trafik eğitimi: simülasyonla kemer bilinci

Sinop'ta görev yapan Mobil Trafik Eğitim Tırı ve Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı, il genelindeki öğrencilere ulaşarak trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturdu. Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler hem kuramsal hem de uygulamalı eğitim aldı.

eğitim programı ve uygulamalar:

Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda görevli trafik jandarması, öğrencilere temel trafik kurallarını, güvenli sürüş tekniklerini ve trafikte dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Eğitimlerde özellikle bisiklet ve motorlu bisiklet kullanımında uyulması gereken kurallar üzerinde duruldu ve bu kuralların günlük hayattaki önemi vurgulandı.

Etkinlik alanına kurulan trafik eğitim parkurunda çocuklar, elektrikli mini araçlar ile direksiyon başına geçerek pratik yaptı. Trafik jandarması eşliğinde ilerleyen öğrenciler, trafik işaret ve levhalarına uyma, yaya geçitlerinde dikkat etme ve güvenli araç kullanımını uygulamalı olarak deneyimledi.

emniyet kemeri simülasyonu:

Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı'nda gerçekleştirilen gösterimlerde, emniyet kemerinin olası kazalarda sunduğu koruma doğrudan hissettirildi. Katılımcılar, simülasyon sayesinde kemer kullanımının hayati önemini gözlemleme ve yaşama geçirerek öğrenme fırsatı buldu.

Etkinlik, öğrencilere trafik kültürünü erken yaşta kazandırmayı hedefleyerek, uygulamalı öğrenmenin davranış değişikliğine katkı sağladığını göstermeyi amaçladı. Jandarma ekiplerinin uygulamalı anlatımı ve simülasyon deneyimi, çocukların güvenli hareket etme bilincini güçlendirdi.

SİNOP’TA HİZMET VEREN MOBİL TRAFİK EĞİTİM TIRI VE EMNİYET KEMERİ SİMÜLASYON ARACI İLE ÖĞRENCİLERE TRAFİK KURALLARI, GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ VE EMNİYET KEMERİ KULLANIMININ ÖNEMİ ANLATILDI.