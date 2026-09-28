esnafın öncelikleri meclise taşınmalı, koruma ve şeffaflık talebi öne çıktı

Esnafın öncelikleri yeni yasama yılına taşınmalı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, yeni yasama yılı öncesi TBMM çatısı altında ele alınacak düzenlemelerde esnafın çözüm bekleyen başlıklarının önceliklendirilmesi çağrısında bulundu. Dere, küçük işletmelerin üretim, istihdam ve şehir ekonomisindeki rolüne dikkat çekerek düzenlemelerin sahadan gelen gerçek ihtiyaçlarla şekillenmesi gerektiğini vurguladı.

Bağ-Kur düzenlemesi:

Başkan Dere, Bağ-Kur sigortasına ilişkin düzenlemenin esnaf için öncelikli olduğuna işaret etti. Dere, "İlgili Bağ-Kur sigortalıları için uygulanan 9 bin günlük normal emeklilik şartının 7 bin 200 güne indirilmesini amaçlayan kanun teklifi komisyondadır. Yeni yasama yılında bu beklentinin karşılık bulmasını ve prim günlerindeki farkın giderilmesini istiyoruz. Esnafımız emeğinin karşılığını emeklilikte adil şartlarla almak istiyor" dedi. Bu talebin esnafın çalışma yaşamı boyunca biriken haklarıyla doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi.

Finansman ve işletme maliyetleri:

Artan giderler ve değişen ticaret koşullarının küçük işletmeler üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çeken Dere, esnafın günlük işletme ihtiyaçları ve yatırımlar için finansmana erişimde güçlük yaşadığını anlattı. Dere, "Esnafımız kira, enerji, ham madde, ürün tedariki ve personel giderleri gibi günlük işletme maliyetlerini karşılamak; iş yerini yenilemek, makine ve ekipman almak için finansmana ihtiyaç duyuyor. Ancak küçük işletmelerin gelir yapısı ve ödeme gücü büyük işletmelerle aynı değil. Bu nedenle esnafımıza sunulan işletme ve yatırım kredilerinde finansman maliyetleri uygun seviyede tutulmalı; vade, teminat ve başvuru şartları küçük işletmelerin gerçeklerine göre belirlenmelidir. Esnafın çarkı dönerse üretim sürer, çalışanımızın ekmeği korunur" ifadelerini kullandı.

Zincir marketler ve dijital platformlarda şeffaflık:

Perakende ticaretinde dengenin korunmasının gerekliliğini belirten Dere, zincir marketlerin sahip olduğu yüksek alım gücü ve yaygın şube ağı nedeniyle mahalle esnafı karşısında avantaj sağladığını vurguladı. Dere, düzenlemelerde zincirlerin şubeleşme, satış ve kampanya politikalarının mahalle esnafı üzerindeki etkilerinin gözetilmesini; haksız rekabete yol açabilecek uygulamalara karşı denetimlerin etkinleştirilmesini talep etti ve "Talebimiz rekabetin engellenmesi değil, herkes için adil kuralların uygulanmasıdır. Mahalle esnafını korumak, şehirlerimizin ekonomik ve sosyal dokusunu korumaktır" dedi.

Dijital mecralara ilişkin olarak Dere, Ticaret Bakanlığı Genelgesi'ne atıfla yemek sipariş platformlarında şeffaflık ve adil uygulamaların uygulanmasını istedi: "Platformlar, esnaftan aldıkları komisyon ve diğer hizmet bedellerini satıcı panelinde ayrı ayrı, açık ve anlaşılır biçimde göstermelidir. Esnafımızı istemedikleri kampanyalara veya ek hizmetlere katılmaya zorlamamalıdır. Bakanlığımızın belirlediği kurallar platformlar tarafından eksiksiz uygulanmalıdır."

AESOB Başkanı, esnafın karar süreçlerine zamanında dahil edilmesinin uygulanabilirliği artıracağını ve hazırlanan düzenlemelerin şehir ekonomisindeki üretim ile hizmet zincirini güçlendireceğini vurguladı. Dere, AESOB olarak esnafın hak ve taleplerinin takipçisi olunacağını belirterek, "Esnafımızın ayakta kalması üretimin, istihdamın ve mahalle kültürünün korunması demektir. Beklentimiz, esnafımızın çözüm bekleyen taleplerinin yeni yasama yılında somut düzenlemelere dönüşmesidir" ifadesiyle sözlerini tamamladı.

ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (AESOB) BAŞKANI ADLIHAN DERE, YENİ YASAMA YILI ÖNCESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) ÇATISI ALTINDA YÜRÜTÜLECEK YASAMA ÇALIŞMALARINDA ESNAF VE SANATKARLARIN ÇÖZÜM BEKLEYEN BAŞLIKLARINA DİKKAT ÇEKTİ.